Хотят ли россияне мирных переговоров: социологи показали, как изменились настроения в РФ

Подавляющее большинство жителей России поддерживают войну против Украины и верят в победу. При этом больше половины хотят мирных переговоров с участием посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса независимого "Левада-центра".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что уровень поддержки войны не меняется с февраля 2022 года. В январе 2025 года одобряют вторжение – 78%. Говорят, что не поддерживают войну 15% опрошенных.

В январе 2025 года была зафиксирована максимальная доля опрошенных, которая считает, что сейчас следует начать мирные переговоры — 61%, одновременно с этим 31% респондентов говорил о необходимости продолжать военные действия (минимальные показатели за все время наблюдений).

Социологи не уточняют предмета "мирных переговоров". Однако предыдущие опросы свидетельствуют, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий Украины. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

С ноября 2023 года выросла доля респондентов, которая считает, что участие посредников в переговорах между Россией и Украиной облегчит достижение мирного соглашения — до 67% (рост на 23 п.п.). Об обратном говорят только 13% опрошенных, еще 20% респондентов затруднились с ответом.

За последний год увеличилась доля тех, кто считает, что война с Украиной закончится в ближайший год или ранее, сейчас так думают 43% респондентов. Говорят о том, что конфликт будет длиться больше года каждый третий опрошенный (32%).

Большинство респондентов считают, что военные действия закончатся победой России — 76%. Еще 15% респондентов думают, что ни одна из сторон не сможет взять верх. Про победу Украины говорят менее 1% опрошенных.

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