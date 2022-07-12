logo

BTC/USD

19928.25

ETH/USD

1079.71

LTC/USD

48.67

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

38.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Портнов уехал из Украины: "Схемы" сообщили подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Портнов уехал из Украины: "Схемы" сообщили подробности

В Госпогранслужбе не объяснили, как Портнов, который имеет призывной возраст, уехал из страны

сегодня, 17:06
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Несмотря на запрет мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины, бывший регионал и первый заместитель главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов уехал из страны 3 июня. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию программы "Схемы" .

Портнов уехал из Украины: "Схемы" сообщили подробности

Портнов уехал из Украины (фото из открытых источников)

Журналисты, ссылаясь на 3 независимых друг от друга источника, сообщили, что политик времен Януковича уехал в Венгрию. Портнов выехал из нашей страны через автомобильный пункт пропуска "Чоп (Тиса)", который находится в Закарпатской области.

Чтобы узнать, как политику и адвокату, который имеет призывной возраст (Андрею Портнову 48 лет, — ред.) удалось покинуть Украину, несмотря на действующее ограничение, журналисты обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу. Но в ГПСУ, отвечая на запрос издания, заявили, что не ответят, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Кроме этого, "Схемы" обратились в СБУ, чтобы узнать, расследует ли ведомство связи политика с РФ, его деятельность. Но журналисты не получили ответов на свои вопросы.

Также известно, что СБУ закрыло дело о госизмене Портнова. Уголовное производство о государственной измене Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, закрыто.

Кроме этого, "Комментарии" писали, что Портнов отсудил у Украины около $300 тыс. компенсации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ввели санкции против экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова и его фонда.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-portnov-vyyizd/31939594.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!