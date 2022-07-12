Портнов уехал из Украины: "Схемы" сообщили подробности

Журналисты, ссылаясь на 3 независимых друг от друга источника, сообщили, что политик времен Януковича уехал в Венгрию. Портнов выехал из нашей страны через автомобильный пункт пропуска "Чоп (Тиса)", который находится в Закарпатской области.

Несмотря на запрет мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины, бывший регионал и первый заместитель главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов уехал из страны 3 июня. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию программы "Схемы" .

Чтобы узнать, как политику и адвокату, который имеет призывной возраст (Андрею Портнову 48 лет, — ред.) удалось покинуть Украину, несмотря на действующее ограничение, журналисты обратились с информационным запросом в Госпогранслужбу. Но в ГПСУ, отвечая на запрос издания, заявили, что не ответят, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных".

Кроме этого, "Схемы" обратились в СБУ, чтобы узнать, расследует ли ведомство связи политика с РФ, его деятельность. Но журналисты не получили ответов на свои вопросы.

Также известно, что СБУ закрыло дело о госизмене Портнова. Уголовное производство о государственной измене Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, закрыто.

Кроме этого, "Комментарии" писали, что Портнов отсудил у Украины около $300 тыс. компенсации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ввели санкции против экс-замглавы администрации Януковича Андрея Портнова и его фонда.