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Портников прогнозирует еще три войны в разных регионах мира: где именно

Кроме войны в Украине в мире может произойти еще минимум три конфликта, утверждает Виталий Портников.

сегодня, 10:00
Автор:
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Slava Kot
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Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что война в Украине и конфликт в Израиле не последние военные противостояния и в ближайшее время могут возникнуть новые в разных регионах мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Портникова для издания "Радио Свобода".

Портников прогнозирует еще три войны в разных регионах мира: где именно

Украинский журналист Виталий Портников. Фото из открытых источников

По словам Портникова, новые конфликты будут также затяжными, как и война в Украине. Политический обозреватель считает, что таким образом авторитарные режимы пытаются продемонстрировать цивилизованному миру, что нужно договориться о новых правилах сосуществования, поэтому создают такие конфликтные ситуации.


"Есть центральная Европа, здесь уже есть война. Есть Ближний Восток. Сейчас будет попытка войны на южном Кавказе. Очень надеюсь, что это можно отвлечь, надеюсь на здравый смысл лидеров Азербайджана и Турции", — говорит Портников о ситуации между Арменией и Азербайджаном.

Еще одним возможным конфликтом Портников называет противостояние на Дальнем Востоке. Украинский журналист указывает на договоренности Путина с Ким Чен Ыном. Кроме того, детали по этому поводу будут решаться во время встречи президента РФ с лидером Китая, ведь Си Цзиньпин должен решить, что будет происходить на Корейском полуострове и какой уровень угрозы будет исходить из этого региона.

"В ответ Россия может предоставить Пхеньяну какие-то технологии, которые позволят Северной Корее попытаться начать региональный конфликт. Это может быть платой за технологии, что вы (КНДР) тоже должны что-то сделать (для России)", — считает Портников.

Третьим потенциальным конфликтом Портников указывает на противостояние в Тихом океане.

"То, что сейчас происходит вокруг Соломоновых островов и Папуа-Новой Гвинеи – это по большому счету подготовка к противостоянию в этом регионе", — говорит Портников и добавляет, что потенциально безопасная Австралия также может быть втянута непосредственно в этот конфликт — "Земной шар стал слишком маленькой — Тихий океан тоже становится зоной большого противостояния.

Портников утверждает, что кроме трех названых конфликтов в мире существует их еще больше, и ставит в пример Африку, где сформировалось несколько блоков стран.

"Это столкновение африканских демократий с африканскими диктатурами тоже может произойти. Таких примеров могу привести немало. В Африке не просто диктатуры, это страны, в которых есть российское и китайское присутствие. В мире таких моментов становится все больше", — сказал Портников.

Политический обозреватель заключает, что "первые десятилетия 21 века – это десятилетия, где сила важнее права и благосостояния". А война в Украине имеет огромное влияние на ситуацию во всем мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском дипломате, который прогнозирует еще одну войну в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали, что в России нашли новую страну, которую назвали "братской".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wCtFVX3_O14&t=3s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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