Портников прогнозирует еще три войны в разных регионах мира: где именно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что война в Украине и конфликт в Израиле не последние военные противостояния и в ближайшее время могут возникнуть новые в разных регионах мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Портникова для издания "Радио Свобода".
Украинский журналист Виталий Портников. Фото из открытых источников
По словам Портникова, новые конфликты будут также затяжными, как и война в Украине. Политический обозреватель считает, что таким образом авторитарные режимы пытаются продемонстрировать цивилизованному миру, что нужно договориться о новых правилах сосуществования, поэтому создают такие конфликтные ситуации.
Еще одним возможным конфликтом Портников называет противостояние на Дальнем Востоке. Украинский журналист указывает на договоренности Путина с Ким Чен Ыном. Кроме того, детали по этому поводу будут решаться во время встречи президента РФ с лидером Китая, ведь Си Цзиньпин должен решить, что будет происходить на Корейском полуострове и какой уровень угрозы будет исходить из этого региона.
Третьим потенциальным конфликтом Портников указывает на противостояние в Тихом океане.
Портников утверждает, что кроме трех названых конфликтов в мире существует их еще больше, и ставит в пример Африку, где сформировалось несколько блоков стран.
Политический обозреватель заключает, что "первые десятилетия 21 века – это десятилетия, где сила важнее права и благосостояния". А война в Украине имеет огромное влияние на ситуацию во всем мире.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском дипломате, который прогнозирует еще одну войну в ближайшее время.
Также "Комментарии" писали, что в России нашли новую страну, которую назвали "братской".
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 09:26
Божий пророк. Цим юдеям разом з Соловйовим мало жертв у спровокованих ними конфліктах. Вони мріють про нові конфлікти і жертви.