Портников назвал две цели, по которым Путин ездил в Северную Корею

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что Путин мог совершить визит в КНДР, чтобы уговорить Ким Чен Ына начать конфликт с Южной Кореей. Другой целью российского диктатора стало отправление северокорейских военных на оккупированные территории Украины.



Российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о двух целях российского диктатора Владимира Путина в поездке в КНДР.

"Путин мог ездить в Северную Корею с двумя целями. Первая цель – спровоцировать Ким Чен Ына на какую-то войну с Южной Кореей, может, гибридную, но с постоянным поддержанием напряженности. Это абсолютно реальная вещь. А вторая цель, тоже абсолютно реальная, – Путин мог договариваться, чтобы какая-то часть северокорейских военных попала на оккупированную территорию Украины", – сказал Портников.

По словам Портникова, Северная Корея торгует своими гражданами в качестве рабов и может отправлять их в другие страны для работы за малую плату, а большинство средств будет получать руководство КНДР.

"Эти военные, которые будут отправлены в Украину, если это вообще произойдет, то их никто не будет спрашивать. Но Ким Чен Ын за это может получить деньги от России. Он понял, что может получать, скажем так, грубые деньги, которые не есть альтернативой, а дополнением к тем деньгам, которые дает Китай Северной Корее", – говорит Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал в Кремле прокомментировали информацию об отправке войск КНДР на оккупированные территории Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай озабочен сближением России и Северной Кореи, что может вызвать нестабильность в азиатском регионе.