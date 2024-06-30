Портников назвал две цели, по которым Путин ездил в Северную Корею

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Slava Kot
Украинский журналист Виталий Портников заявил, что Путин мог совершить визит в КНДР, чтобы уговорить Ким Чен Ына начать конфликт с Южной Кореей. Другой целью российского диктатора стало отправление северокорейских военных на оккупированные территории Украины.
Российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" рассказал о двух целях российского диктатора Владимира Путина в поездке в КНДР.
По словам Портникова, Северная Корея торгует своими гражданами в качестве рабов и может отправлять их в другие страны для работы за малую плату, а большинство средств будет получать руководство КНДР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал в Кремле прокомментировали информацию об отправке войск КНДР на оккупированные территории Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай озабочен сближением России и Северной Кореи, что может вызвать нестабильность в азиатском регионе.
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