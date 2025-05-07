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Поразительная причина: стало известно, почему РФ точно ударит по Украине «Орешником»

Украинцам советуют не игнорировать тревоги, потому что россияне будут мстить Украине

сегодня, 18:21
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Ткачик Олеся

Сегодня, 7 мая, появилась информация о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал подготовить цели в Киеве, чтобы ударить по ним ракетами "Орешник".

Поразительная причина: стало известно, почему РФ точно ударит по Украине «Орешником»

Владимир Путин

При этом, как сообщил политолог Виктор Андрюсов, РФ точно ударит по Украине этой ракетой.

"С большой вероятностью будет удар Орешником. Потому не игнорируйте тревоги. Это не устрашение и не ИПСО. Мы прям изрядно нанесли оркам проблем налетом дронов. И они будут вынуждены ответить. У них же парад", – отметил политолог.

Вместе с тем военный с позывным "Алекс" подчеркнул, что выбрать цели для такой ракеты нереально, потому что она очень неточна.

"Учитывая, что это вероятно (если вообще существует) баллистическая ракета средней, которая имеет несколько боеголовок, поэтому прицельно ими бить почти невозможно и именно поэтому подобным оружием они ударили по Южмашу, то есть по плоскостной цели для испытания и демонстрации.
Поэтому когда говорят о выборе цели для Орешника – уже звучит как абсурд, потому что проще и эффективнее запустить несколько тех же Искандеров или Кинжалов, что они и так делают", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая. При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине – их обдуманная стратегия.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/5498
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