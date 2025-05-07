Поразительная причина: стало известно, почему РФ точно ударит по Украине «Орешником»

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Ткачик Олеся
Сегодня, 7 мая, появилась информация о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин приказал подготовить цели в Киеве, чтобы ударить по ним ракетами "Орешник".
Владимир Путин
При этом, как сообщил политолог Виктор Андрюсов, РФ точно ударит по Украине этой ракетой.
Вместе с тем военный с позывным "Алекс" подчеркнул, что выбрать цели для такой ракеты нереально, потому что она очень неточна.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая. При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине – их обдуманная стратегия.
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