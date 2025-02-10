Поражение составов не поможет: эксперт объяснил, как лишить РФ возможности атаковать Украину "Шахедами"

Поражение складов с беспилотниками Shahed не является таким эффективным, как атаки на производящие их заводы. Об этом заявил авиаэксперт Валерий Романенко в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

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Он отметил, что даже если Украина будет регулярно атаковать составы "Шахедов", Россия продолжит их использование. БПЛА обычно запускаются с 4 или 5 направлений, поэтому уничтожение состава в одном направлении может лишь незначительно повлиять на ситуацию.

"Лучше всего бить по заводам-производителям, ведь их всего несколько. Уничтожение одного из них может кардинально изменить ситуацию, и это наиболее эффективный путь влияния", — отметил он.

Также эксперт напомнил, что еще в сентябре 2024 года Россия заявляла о намерениях увеличить производство "Шахедов" до 1000 единиц в месяц. С продолжением масштабирования производства атаки на склады будут становиться все менее результативными.

"Если количество производимых "Шахедов" будет увеличиваться, то и количество запущенных дронов тоже возрастет", — пояснил Романенко.

В ходе полномасштабной войны Россия постоянно наносит ракетные, артиллерийские и дроновые удары по Украине, в частности по энергетическим объектам, промышленным предприятиям, жилым районам и критической инфраструктуре.

Особенно интенсивно обстреливаются приграничные и прифронтовые регионы, в частности, Харьковская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

В ночь на 10 февраля 2025 года Россия осуществила запуск 83 дронов по шести направлениям. Для отражения атаки привлекали авиацию. Противовоздушная оборона уничтожила 61 БПЛА.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Сумах вражеский "Шахед" попал в автомобильную стоянку в жилом квартале, в результате чего сгорели шесть автомобилей и еще повреждены десятки авто, в многоэтажках выбиты окна. Одна женщина получила травмы и была госпитализирована.