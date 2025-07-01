Когда Дональд Трамп вступил в должность президента США в начале 2025 года, многие представители Вашингтона надеялись на скорое завершение войны в Украине, пишет Foreign Affairs.

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Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что способен прекратить конфликт всего за 24 часа. Хотя большинство экспертов сомневались в таком обещании, они обсуждали возможные условия и сроки потенциального соглашения.

Аналитики отмечают, что экономическая ситуация России гораздо хуже, чем считалось ранее. Строгие санкции и контроль над экспортом все еще могут ослабить ее военную индустрию. Украинская армия действует стратегически и с дополнительной поддержкой в виде современных беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет дальнего действия и боеприпасов имеет реальные шансы изменить ход боев. Если Европа и США усилят помощь, Украина может одержать победу в ближайшее время.

Журналисты считают, что чрезмерный оптимизм по поводу быстрого урегулирования в 2025 году базировался на ошибочном убеждении, что Украина ослабнет и вынуждена будет пойти на переговоры из-за отчаяния. Трамп усиливал это мнение, утверждая, что Зеленский "потерял все козыри". Эти предположения дополнялись мнением, что амбиции Путина по поводу покорения Украины невозможно сдержать.

Foreign Affairs отмечает, что такие оценки слишком упрощены и не учитывают настоящую динамику конфликта и политические возможности сторонников Украины. Несмотря на ограниченную поддержку со стороны Запада за последние три года, Украина достигла значительных успехов.

Она смогла отразить первое наступление России на Киев в марте 2022 года, вернула почти тысячу квадратных километров на Харьковщине, а недавно провела поразившую мир операцию "Паутина".

Издание подчеркивает, что основным препятствием для Украины является нехватка личного состава или слабая воля, а недостаточное количество современной военной техники. Западные союзники вместо того, чтобы ускорить окончание войны путем масштабной поддержки, оказали слишком мало помощи и часто с задержками.

Как уже писали "Комментарии", решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной также как Договор о запрещении противопехотных мин, не стало неожиданностью ввиду критичности ситуации, в которой оказалась страна.