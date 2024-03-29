Пора собирать чемоданы: казахстанцев призывают покинуть Харьков и Одессу

Посольство Республики Казахстан в Украине выпустило официальное заявление, адресованное своим гражданам, с рекомендацией рассмотреть возможность временно покинуть Одесскую и Харьковскую области.

Посольство Казахстана призвало людей покинуть Украину

"В связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией в Одесской и Харьковской областях Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области", — говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство Казахстана разместило сообщения в социальной сети Телеграмм. Там также рассказали, как лучше уехать из страны. В частности, рекомендуется выезжать через Польшу и Молдову для дальнейшего авиасообщения в Казахстан. В заявлении отмечается, что для пересечения польской границы казахстанцам нужна шенгенская виза, в то время как для въезда в Молдову такая виза не требуется.

Кроме того, Посольство Республики Казахстан подчеркивает важность соблюдения мер безопасности во время пребывания в Украине, в частности не игнорировать сигналы воздушной тревоги и своевременно отправляться к укрытиям. В этом контексте дипломатическое представительство напомнило о наличии "горячей линии" и контактных номеров консульского отдела, за которыми граждане могут обратиться за помощью или консультацией в экстренных случаях.

Контактные номера консульского отдела посольства: 38(044) 4831596, 38(044) 4891031. "Горячая линия" для граждан Казахстана (в экстренных случаях): 380673470408.

Напомним, что начиная с ночи 28 марта и уже к утру 29 марта страна-агрессор выпустила по Украине около сотни дронов-камикадзе и ракет разных типов. Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.