Пора серьезно ударить по РФ: США выставили жесткое требование ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Пора серьезно ударить по РФ: США выставили жесткое требование ЕС

По информации Axios, США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России и санкций против Индии и Китая

1 сентября 2025, 09:26 comments1262
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация США считает, что США не должны в одиночку нести расходы на усиление давления на Россию. Европа должна внести более значительный вклад. Об этом говорится в материале "Axios".

Пора серьезно ударить по РФ: США выставили жесткое требование ЕС

США и Украина. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, санкции, которые США призывают Европу ввести против России, включают полный отказ от всех закупок нефти и газа, а также введение ЕС вторичных тарифов против Индии и Китая, аналогичных тем, что уже применяются США в отношении Индии.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и выдвигать завышенные ожидания обходными путями, при этом рассчитывая, что Америка будет нести расходы", — заявил Axios один из высокопоставленных представителей Белого дома. — "Если Европа хочет обострять эту войну, это будет ее выбор. Но тогда она безнадежно вырвет поражение из пасти победы".

В СМИ циркулирует информация о том, что Белый дом обратился к европейским лидерам с просьбой принять санкции, аналогичные тем, которые уже ввели США против Индии, включая полное прекращение всех поставок нефти и газа из Нью-Дели.

Администрация Дональда Трампа также хочет, чтобы Европа ввела вторичные пошлины для Индии, как это уже предупреждали США, если Нью-Дели не прекратит покупать нефть у Москвы.

Источник: https://www.axios.com/2025/08/30/trump-accuse-european-leaders-prolong-ukraine-war
