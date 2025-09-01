Администрация США считает, что США не должны в одиночку нести расходы на усиление давления на Россию. Европа должна внести более значительный вклад. Об этом говорится в материале "Axios".

США и Украина. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, санкции, которые США призывают Европу ввести против России, включают полный отказ от всех закупок нефти и газа, а также введение ЕС вторичных тарифов против Индии и Китая, аналогичных тем, что уже применяются США в отношении Индии.

"Европейцы не могут затягивать эту войну и выдвигать завышенные ожидания обходными путями, при этом рассчитывая, что Америка будет нести расходы", — заявил Axios один из высокопоставленных представителей Белого дома. — "Если Европа хочет обострять эту войну, это будет ее выбор. Но тогда она безнадежно вырвет поражение из пасти победы".

В СМИ циркулирует информация о том, что Белый дом обратился к европейским лидерам с просьбой принять санкции, аналогичные тем, которые уже ввели США против Индии, включая полное прекращение всех поставок нефти и газа из Нью-Дели.

Администрация Дональда Трампа также хочет, чтобы Европа ввела вторичные пошлины для Индии, как это уже предупреждали США, если Нью-Дели не прекратит покупать нефть у Москвы.

