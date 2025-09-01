Эти атаки РФ могут быть зловещим сигналом: на Западе сделали предупреждение

Ракетная атака по городу Мукачево, что находится на западе Украины, стала зловещим сигналом для украинцев, ведь этот город распложён далеко от линии фронта и там даже нет комендантского часа. Более того, когда мэр города услышал первый удар, он сначала подумал, что это был гром. Об этом пишет издание "The New York Times".

Удар по Мукачево. Фото: ГСЧС

В материале говорится, что еще большим шоком стало то, что же было целью этой атаки. Российские крылатые ракеты ударили по заводу, который принадлежит американской транснациональной корпорации, известной производством кофемашин. Примечательно, что это произошло через 6 дней после встречи на Аляске президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой они обсуждали прекращение войны в Украине.

"Два удара в одном месте? Нет, они не ошиблись. Они точно знали, куда бьют", — отметил мэр Мукачево Андрей Балога.

Журналисты на Западе считают, что аналитики и чиновники предполагают, что удары по американским и европейским активам стали сигналом о конфронтации: Путин чувствует себя вправе отвергнуть давление, которым ему угрожают в случае отказа заключить мир. Он считает, что имеет право вести войну по своему усмотрению и даже наносить при этом ущерб Западу.

"Россия фактически испытывает пределы западного сдерживания, одновременно реализуя более широкую стратегию принуждения, направленную на ослабление решимости союзников и вынуждение Украины занять невыгодную позицию на переговорах", — сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

Между тем, Европа обсуждает возможность отправки миротворческих войск в Украину после окончания войны.

"Послание из Москвы звучит так: "Не смейте отправлять сюда свои войска, потому что Украина — это место, где мы можем нанести удар где угодно"", — сказал директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Владимир Дубовик.






