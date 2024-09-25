Пора договариваться: почему именно сейчас Бразилия и Китай активизировались со своим мирным планом

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Кравцев Сергей
Бразилия продвигает общий с Китаем так называемый "мирный план" по Украине в ООН. Его планируют представить странам Глобального Юга. В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН заявил, что позиция Китая по урегулированию войны РФ против Украины состоит в том, чтобы немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а также воздержаться от санкций. Почему именно сейчас активизировались Бразилия и Китай по своим "мирным планом"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Мирный план КНР и Бразилии
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова считает, что мирный план Китая или совместный план с Бразилией действительно так называемый мирный план.
Владимир Дубовик обращает внимание, что Украина выходит с "планом победы", готовит новый саммит мира, поэтому нужно торпедировать именно такие наши усилия.
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает вполне логичным, что именно сейчас активизировались Бразилия и Китай, ведь о мирных переговорах говорят и страны Запада, говорит об этом и сама Украина. В какой-то степени на такие разговоры пытается реагировать и Российская Федерация.
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