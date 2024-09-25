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Пора договариваться: почему именно сейчас Бразилия и Китай активизировались со своим мирным планом

Китай и Бразилия пытаются продемонстрировать, что они вроде бы на стороне мира, в отличие от партнеров Украины

сегодня, 16:05
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Кравцев Сергей

Бразилия продвигает общий с Китаем так называемый "мирный план" по Украине в ООН. Его планируют представить странам Глобального Юга. В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН заявил, что позиция Китая по урегулированию войны РФ против Украины состоит в том, чтобы немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а также воздержаться от санкций. Почему именно сейчас активизировались Бразилия и Китай по своим "мирным планом"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Пора договариваться: почему именно сейчас Бразилия и Китай активизировались со своим мирным планом

Мирный план КНР и Бразилии

Так называемый мирный план КНР и Бразилии не содержит какого-либо конструктива

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова считает, что мирный план Китая или совместный план с Бразилией действительно так называемый мирный план.

"Он (мирный план КНР и Бразилии – ред.) не содержит какого-либо конструктива или даже предложений компромисса. На самом деле речь идет о замораживании войны именно на условиях, выгодных России. Со стороны обеих стран это попытка продемонстрировать, что они вроде бы на стороне мира, в отличие от партнеров Украины, которые поставляют ей оружие, словно подбрасывая, согласно их позиции, дрова в огонь. На самом деле КНР поддерживает Россию и не является нейтральным государством в этой войне. Они подвергаются санкциям и боятся расширения санкций, из-за чего такое внимание к вопросу о санкциях, активизация сейчас под Генеральную Ассамблею ООН", – говорит эксперт.

Владимир Дубовик обращает внимание, что Украина выходит с "планом победы", готовит новый саммит мира, поэтому нужно торпедировать именно такие наши усилия.

Китай и Бразилия имеют свое видение того, как должна закончиться война

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает вполне логичным, что именно сейчас активизировались Бразилия и Китай, ведь о мирных переговорах говорят и страны Запада, говорит об этом и сама Украина. В какой-то степени на такие разговоры пытается реагировать и Российская Федерация.

"Китай и Бразилию можно назвать потенциальными участниками, если не переговоров, то гарантий выполнения будущих или определенных договоренностей. Поэтому естественно, что эти государства имеют свое видение того, как должна закончиться война. В соответствии со своими интересами. И вполне естественно, что, если другие потенциальные участники процесса говорят об обновлении своих планов, то Китай и Бразилия будут подчеркивать, что у них есть собственное видение и что они готовы быть посредниками или медиаторами переговорного процесса", – прокомментировал ситуацию эксперт.

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