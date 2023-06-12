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Пора действовать: у Зеленского дали совет элите РФ

Михаил Подоляк предупредил российскую элиту о последствиях затягивания войны против Украины

сегодня, 07:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Если российские элиты действительно поняли, что Владимир Путин – проигравшая сторона в развязанной им же полномасштабной войне против Украины, они могут повлиять на него и призвать прекратить войну. Как передает портал "Комментарии", такое мнение советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал у себя в Twitter.

Пора действовать: у Зеленского дали совет элите РФ

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

"Если в российской политической элите есть те, кто "устал от войны" и "хочет, чтобы она закончилась" (по странному инсайду Bloomberg), у вас только одно решение", — заявил Подоляк.


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Он добавил, единственным правильным решением является принуждение Путина и секретаря СНБО РФ Николая Патрушева к осознанию реальности и немедленному выводу войск со всей оккупированной территории. Еще одним условием прекращения войны должна быть готовность к выдаче военных преступников.

Михаил Подоляк отметил, что чем дольше "элиты" тянут с конкретным решением, тем меньше шансов у них пережить концовку без максимальных личных потерь, пережить объемные внутренние волнения.

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1667949636865204224?s=20
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