Российские оккупанты продвинулись в районе Нью-Йорка, Временного Яра и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продвинулись на Донбассе. Фото из открытых источников

"Около недели назад я писал о системных проблемах у Часового Яра, намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", – отметил Николай Мельник.

По его словам, противник продолжает давить, а командиры отдают приказы держаться бригадам, не укомплектованным личным составом.

"Мы дотанцевались с мобилизационными барабанами, бездарными центрами подготовки и карьеристами вместо командиров. Это все накладывается на провал поддержки Украины Западом и уничтоженную кучу техники и людей в наиболее бестолковой операции ХХ века под названием "большое контрнаступление"", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили россиян с ряда позиций в Харьковской области. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.