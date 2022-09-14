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Попытка захвата власти, похищение людей, лже-компромат: за что арестован экс-глава СБУ Харьковской области

Следователи сейчас отрабатывает всех, кто по приказу Романа Дудина, может быть причастен к похищению и избиению людей

сегодня, 11:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Задержанный накануне экс-глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин отправлен Печерским райсудом Киева под арест без права внесения залога. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Госбюро расследований.

Попытка захвата власти, похищение людей, лже-компромат: за что арестован экс-глава СБУ Харьковской области

Экс-глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин

Также, согласно официальному сообщению ГБР, Дудину инкриминируют госизмену, и самовольное оставление места службы военнослужащего в условиях военного положения.

Сразу несколько украинских политических телеграмм-каналов со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили о том, что Дудин пытался захватить власть в Харьковской области в первые дни войны, а также занимался похищением людей, из которых выбивали лже-показания против представителей власти, в том числе. 

"В первый день войны Дудин намеревался захватить власть в области, используя спецназ "Альфа". После этого он с "Альфой" выехали из Харькова, а вернулся только 2 марта. Перед тем, как покинуть город, Дудин раздал оружие из здания УСБУ, но часть оставил (вероятно, для оккупантов)", — сообщил канал "Труха Украина"

Касательно похищений, то видео одного из таких людей Дудин недавно опубликовал на своей странице Facebook, указав, что оно якобы доказывает "сотрудничество главы ОП Андрея Ермака, замглавы ОП Олега Татарова и харьковского предпринимателя Вадима Слюсарева с ФСБ РФ". Имя человека на видео Олег Передерий, он связан скотчем и похоже, что свои "показания" он пытается прочесть.


Источники в правоохранительных органах рассказали, что это видео было снято заблаговременно и "как раз на тот случай, если Дудин не сможет пересечь границу и сбежать из Украины". А человек на видео был похищен подчиненными Дудина и несколько дней удерживался в плену. Все сказанное, а точнее прочитанное им на камеру из него выбили под угрозой физической расправы. 

В ГБР считают, что подобных видео у Дудина несколько и поэтому следователи  сейчас отрабатывает всех, кто по приказу Дудина, может быть причастен к похищению и избиению людей. 

В политических телеграмм-каналах также сообщают, что Дудин "был причастен к давлению на харьковских бизнесменов, которых он вынуждал платить либо ему лично, либо его подчиненным".  

Отметим, что Дудин ранее никогда не был публичным человеком, однако после своего увольнения, он зарегистрировался в Facebook, а 18 июля завел ещё и свой именной YouTube-канал. На этих площадках он теперь всячески пытается дискредитировать представителей украинской власти, в том числе президента Владимира Зеленского, а также сотрудников правоохранительных органов.




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Источник: https://dbr.gov.ua/
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