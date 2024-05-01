Попытка российского наступления "танками-черепахами" стала катастрофой для оккупантов: детали

После первого зафиксированного "танка-черепахи" россияне начали активно переоборудовать и создавать новые "танки-черепахи". Однако несмотря на усиленную защиту, российское наступление во главе с этими танками было уничтожено украинскими силами.



Один из российских "танков-черепах". Фото из открытых источников

Немецкий военный аналитик Юлиан Репке проанализировал колонну бронетехники, которую несколько дней назад обнаружили вблизи Марьянки с движением в сторону Красногоровки. Главной задачей танков стала попытка доставить подкрепление в город, где проходят активные бои.

Как отмечает Репке, во главе колонны шел обычный танк, а за ним двигались четыре "танка-черепахи", на которых скрывалась российская пехота.

Хотя российским силам в таком составе удалось пройти около семи километров вдоль железнодорожных путей, однако они не смогли добраться до Красногоровки. ВСУ расстреляла колонну "танков-черепах" из минометов и артиллерии, в частности использовав кассетные боеприпасы. После этого только один российский танк смог вернуться назад.

По словам Репке, российские силы в Красногоровке находятся в тяжелом положении, ведь практически потеряли поставки. Кроме того, ВСУ выбили россиян из одного из регионов города.

Военные аналитики и эксперты указывают на то, что "танки-черепахи" могут выполнять некоторые функции и фиксировали несколько случаев, когда они доставили пехоту в зону активных боев. Тем не менее, они отмечают, что переоборудованные российские танки все равно могут быть уничтожены беспилотниками, а приваренные пласты металла мешают мобильности танка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские силы уничтожили первый российский "танк-черепаху".

Также "Комментарии" писали о том, что на фронте заметили новый российский "танк-черепаху".