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Популярная украинская певица рассказала, когда закончится война

Оля Полякова рассказала о смерти Путина и дала прогноз когда закончится война в Украине.

сегодня, 08:44
Автор:
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Slava Kot
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Украинская певица Оля Полякова заявила, что нашла у себя некоторые магические способности и дала прогноз на войну. По словам Поляковой, Путин уже мертв, а война в Украине закончится весной 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Оли Поляковой для шоумена Славы Демин.

Популярная украинская певица рассказала, когда закончится война

Оля Полякова дала прогноз когда закончится война. Фото из открытых источников

Певица рассказала, что в последнее время начала чувствовать определенную "магическую связь" со своими корнями, землей и родом. Оля Полякова утверждает, что с ней происходят магические вещи, и она может предвещать будущее. В качестве примера своих способностей украинская певица рассказала о прогнозе на матч Шахтера в Лиге чемпионов. По словам знаменитости, она предрекла победу украинского клуба со счетом 1:0, и именно так игра закончилась.


Теперь певица рассказала о Путине и сделали прогноз по окончании войны в Украине.

"Путин умер. Это я точно знаю. Я чувствую такие вещи, нет его в живых. Война тоже закончится, они просто уйдут. Это будет весной, этой весной, которая будет в 2024 году", — дала прогноз на войну Оля Полякова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попала информация о смерти Путина и его замене на двойников, которые якобы выполняют работу президента России. Подыгрывает таким слухам странное поведение российского президента и необычные опухоли, которые фиксируют на его лице. Кроме того, японские ученые заявили, что обнаружили по меньшей мере два двойника Путина.

Также "Комментарии" писали о популярном блоггере Алексее Арестовиче, сделавшем мрачный прогноз относительно войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xUyiyke2mrc&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%94%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD
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