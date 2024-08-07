Попал дрон. В Курской области погиб известный российский пропагандист

Российский пропагандист Евгений Поддубный погиб в Курской области, где идет наступление ВСУ.

Поддубный погиб в Курской области. Фото из открытых источников

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Делягин сообщил о гибели известного российского военного корреспондента Евгения Поддубного.

По информации российских пропагандистских Telegram-каналов, Поддубный погиб в Курской области, куда приехал освещать наступление украинской армии.

Как пишут российские медиа, пропагандист погиб в результате попадания в его автомобиль FPV-дрона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно враг планировал наступление на Харьков — Сумы. ВСУ формировали резерв для отражения наступления с того направления, но затем враг захлебнулся в Харьковской области и уже не развивал наступление на Сумщине, потому что перебрасывал подразделения из Сумщины на Харьковское направление. Однако, как говорит военный Александр Карпьюк, план наступления с этого направления до сих пор, просто РФ перенесла наступление на время, когда она доорганизует группировку на том направлении. По его словам, в Курской области есть несколько важных инфраструктурных объектов, которые нужно контролировать, что уже сделано.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что наступление украинской армии на Курскую область РФ может вернуть веру в способность ВСУ совершать наступательные операции, считает политтехнолог Олег Постернак. "Курская операция ВСУ, надо отдать должное, прорывная, внезапная и наступательная. И поскольку у меня нет желания анализировать ее военно-кинетический замысел, потому что события только развиваются, однако точно могу указать на психолого-политическое значение для наших западных партнеров. Она возвращает веру в способность ВСУ наступать. Хитро, маневренно, ресурсно и эффективно. Фиаско лета 2023 года породило скепсис и уныние Запада в потенцию армии Украины.

