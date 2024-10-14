Поможет ли новое смертоносное оружие выиграть России и Ирану войну: о чем идет речь

Наличие у России и Ирана большого количества баллистических ракет не делает эти страны непобедимыми. Это уже подтвердил украинский и израильский народ. Украинцы, несмотря на постоянные ракетные удары Москвы, продолжают сопротивляться российской агрессии. Также свое сопротивление оказывает Израиль. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Ракеты. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что все это порождает вопрос — не преувеличена ли опасность баллистических ракет, которые некоторые считают оружием победителей. Сегодня их имеет 31 страна, а также группировка типа Хезболлы. При этом, поскольку в мире так много ракетной техники, ее, вероятно, будут использовать в будущих войнах.

Издание проводит аналогию между Второй мировой войной, когда даже после того, как союзники сбросили 2,7 миллиона тонн бомб на Европу, Третий рейх не сдался, пока союзнические танки не вышли на улицы Берлина и нынешней операцией Израиля против Хезболлы.

"Иранские ракеты не удержали Израиль от продолжения его кампаний в Ливане и Газе, да и не могут это сделать. 3000 ракет Ирана звучат достаточно впечатляюще. Но даже если бы все они были запущены в сторону Израиля одновременно, некоторые из них вышли бы из строя во время запуска, некоторые были бы перехвачены, а другие не попали в цель", — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что обычные баллистические ракеты не точны. При этом для передовых ракетных государств, таких как США и Россия, инерциальную наводку можно дополнить GPS и бортовым радаром, связанным с картой местности. К примеру, американские ракеты ATACMS с GPS-наведением оказались достаточно точными во время войны в Украине, что может привести к тому, что один эксперт назвал "парадоксом точности"

"Точность не всегда равна эффективности: если умная бомба не попадет в цель, то следующие удары для выполнения миссии могут нанести столько же побочный ущерб, сколько и неуправляемое оружие", — говорится в статье.

Как отмечают аналитики, распространение баллистических ракет представляет опасность, ведь при наличии точных систем наведения они могут нанести вред жизненно важным целям, а с меньшей точностью они могут служить угрозой для населения. При этом они "не могут выиграть войну наедине".

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