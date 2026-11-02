Поможет ли Китай принести мир в Украину: какой шанс потерял Киев

Лидер Китая Си Цзиньпин дал понять, что в ближайшее время Китай не намерен входить в переговорный процесс по Украине. И это закономерно: Украина сделала все от себя зависящее, чтобы КНР это было неинтересно. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Китай. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, на сегодня имеем следующую картину: переговорный процесс в треугольнике Украина-США-РФ находится в тупике, несмотря на предстоящие встречи в ОАЭ. Путин не собирается останавливать войну без внешнего давления, а это же давление на него никто не оказывает – Вашингтон не может, а Пекин не хочет.

"Путин сейчас требует двух вещей: выхода из Донбасса и снятия санкций европейцами. Все остальное – дополнительные опции. И все предстоящие переговоры будут крутиться вокруг этих двух вещей. Идея-фикс с двусторонней встречей Зеленский – Путин не имеет никаких шансов на успех, без обещания выйти из Донбасса. И здесь не важно, кто будет посредником – Трамп или Эрдоган", – отметил политолог.

По его словам, Европа находится в поиске самой себя. Европейцам все чаще приходит в голову, что пора садиться за стол переговоров с россиянами и они будут искать формулу, которая решит их когнитивный диссонанс. Они уже вступили на этот путь, а затем отсчет обратного времени, так или иначе, но может быть запущен уже в ближайшее время. И здесь, у нас возникает еще один вопрос: если останавливается война, будут ли европейцы готовы платить за восстановление?

"Наше полное игнорирование Китая выглядит странным, и, главное, не имеет логического объяснения. Разговоры о том, что мы тогда поссоримся с США – это мифология. Тем более что переговоры по Украине, в понимании Китая, это переговоры о том, как будет происходить торговля в пятиугольнике Китай-ЕС-США-РФ-Туркччина. И мы просто частица ЕС. Это очень важно – не частица России, а именно ЕС. Когда мы сейчас говорим о дипломатии – наша главная проблема – отсутствие игры. И это главная проблема и угроза", – констатировал Денисенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – саммит лидеров США, РФ и Китая по поводу войны в Украине: Киев имеет жесткое условие.



