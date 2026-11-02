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Чи допоможе Китай принести мир в Україну: який шанс втратив Київ

Пекін не поспішає втручатися у мирний процес, Путін висуває вимоги щодо Донбасу та санкцій, а Європа дедалі частіше замислюється про переговори з Кремлем

2 листопада 2026, 10:48
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Кравцев Сергей

Лідер Китаю Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що найближчим часом Китай не планує входити в переговорний процес по Україні. І це закономірно: Україна зробила все від себе залежне, щоб КНР це було нецікаво. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Чи допоможе Китай принести мир в Україну: який шанс втратив Київ

Китай. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, на сьогодні маємо наступну картину: переговорний процес в трикутнику Україна-США-РФ знаходиться в глухому куті попри майбутні зустрічі в ОАЕ. Путін не збирається зупиняти війну без зовнішнього тиску, а цей самий тиск на нього ніхто не чинить – Вашингтон не може, а Пекін не хоче.

"Путін зараз вимагає двох речей: виходу з Донбасу та зняття санкцій європейцями. Все інше – додаткові опції. І всі майбутні переговори будуть крутитися навколо цих двох речей. Ідея-фікс з двосторонньою зустріччю Зеленський – Путін не має жодних шансів на успіх, без обіцянки вийти з Донбасу. І тут не має значення, хто буде посередником – Трамп чи Ердоган", – зазначив політолог. 

За його словами, Європа знаходиться в пошуку самої себе. Європейцям все частіше спадає на думку, що пора сідати за стіл переговорів з росіянами і вони будуть шукати формулу, яка вирішить їхній когнітивний дисонанс. Вони  вже вступили на цей шлях, а відтак відлік зворотного часу, так чи інакше, але може буде запущеним вже найближчим часом. І тут, у нас виникає ще одне питання: якщо зупиняється війна, то чи будуть готові європейці платити за відбудову?

"Наше повне ігнорування Китаю виглядає дивним, і, головне, воно не має логічного пояснення. Розмови про те, що ми тоді посваримося зі США — це міфологія. Тим більше, що переговори по Україні, в розумінні Китаю, це переговори про те, як буде відбуватися торгівля в пʼятикутнику Китай-ЄС- США-РФ-Туркччина. І ми, просто частинка ЄС. Це дуже важливо – не частинка Росії, а саме ЄС. Коли ми зараз говоримо про дипломатію – наша головна проблема – відсутність гри. І це є головною проблемою та загрозою", – констатував Денисенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – саміт лідерів США, РФ та Китаю щодо війни в Україні: Київ має жорстку умову.




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