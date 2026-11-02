Чи допоможе Китай принести мир в Україну: який шанс втратив Київ

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Кравцев Сергей
Лідер Китаю Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що найближчим часом Китай не планує входити в переговорний процес по Україні. І це закономірно: Україна зробила все від себе залежне, щоб КНР це було нецікаво. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Китай. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, на сьогодні маємо наступну картину: переговорний процес в трикутнику Україна-США-РФ знаходиться в глухому куті попри майбутні зустрічі в ОАЕ. Путін не збирається зупиняти війну без зовнішнього тиску, а цей самий тиск на нього ніхто не чинить – Вашингтон не може, а Пекін не хоче.
За його словами, Європа знаходиться в пошуку самої себе. Європейцям все частіше спадає на думку, що пора сідати за стіл переговорів з росіянами і вони будуть шукати формулу, яка вирішить їхній когнітивний дисонанс. Вони вже вступили на цей шлях, а відтак відлік зворотного часу, так чи інакше, але може буде запущеним вже найближчим часом. І тут, у нас виникає ще одне питання: якщо зупиняється війна, то чи будуть готові європейці платити за відбудову?
Також видання "Коментарі" повідомляло – саміт лідерів США, РФ та Китаю щодо війни в Україні: Київ має жорстку умову.