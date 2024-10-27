Помощь Украине может уменьшиться: в Bloomberg назвали причину

После более чем 1000 дней упорных боев выборы в США стали переломным моментом для Украины, поскольку существует риск сокращения поддержки независимо от их результата. Об этом сообщает Bloomberg.

Помощь Украине (фото из открытых источников)

Чиновники в Киеве и Европе выражают обеспокоенность возможной победой Дональда Трампа, которая может поставить Украину перед выбором мучительного урегулирования, что позволит российскому лидеру Владимиру Путину закрепиться на украинских территориях.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу, следует учитывать, что украинские вооруженные силы в значительной степени зависят от поддержки США. В этом контексте некоторые союзники уже начали обсуждать возможные варианты завершения войны.

Если Трамп одержит победу и выполнит свои заявления о скором "урегулировании" конфликта и возможном прекращении помощи, возможности для Украины значительно сократятся. Даже в случае победы Камалы Гаррис, по словам оставшихся анонимными западных чиновников, Соединенным Штатам, вероятно, будет сложно удерживать значительный уровень финансовой поддержки Украины через Конгресс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто вышел вперед в свежем опросе в США . Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп незначительно, но все же опередил оппонентку от демократов Камала Гаррис. Разрыв между ними – всего два процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, публикуемые The Wall Street Journal.

Отмечается, что согласно соцопросу, 47% респондентов хотят проголосовать за Дональда Трампа на выборах, в то время как 45% — за Камалу Гаррис. Такой отрыв находится в пределах погрешности соцопроса, что означает, что каждый из кандидатов может оказаться впереди.

