logo

BTC/USD

28567.30

ETH/USD

1791.45

LTC/USD

75.24

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Получит ли Украина истребители F-16 до конца года: в Воздушных силах объяснили ситуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Получит ли Украина истребители F-16 до конца года: в Воздушных силах объяснили ситуацию

В Воздушных силах рассказали, когда следует ожидать боевых самолетов F-16 в Украине.

сегодня, 11:47
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ситуации с американскими истребителями F-16, которые Украина надеялась получить от союзников до конца 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Получит ли Украина истребители F-16 до конца года: в Воздушных силах объяснили ситуацию

Американский истребитель F-16. Фото из открытых источников

В эфире национального телемарафона Юрий Игнат рассказал, что Украина не получит боевые самолеты F-16 до конца года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", – рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, Украина надеялась получить эти самолеты, которые в перспективе стали бы частью глобальной системы противовоздушной обороны, которая защищала бы украинские города и села от российских ракетных ударов.

Несмотря на это, Игнат считает, что "вопрос сдвинулся с места" и украинские пилоты вскоре пройдут обучающие курсы управления истребителями F-16. Однако добавляет, что усиление системы противовоздушной обороны должно продолжаться и дальше.

Напомним, что Украина уже сформировала первую группу пилотов из восьми человек, свободно владеющих английским для прохождения обучения. В целом Украина уже отобрала по меньшей мере 32 летчика, которые будут осуществлять обучение за рубежом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал "зеленый свет" на важное для Украины решение.

Также "Комментарии" писали о Воздушных силах Украины, которые имеют тайную сеть авиабаз, откуда проводят взлет бомбардировщиков, с которых запускают дальнобойные ракеты по россиянам. Обычно украинские оснащены британскими ракетами Storm Shadow, а также недавно поступившими в Украину французскими Scalp.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayina-otrimae-vinishchuvachi-f-16-tsieyi-1692212874.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!