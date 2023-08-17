Получит ли Украина истребители F-16 до конца года: в Воздушных силах объяснили ситуацию

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ситуации с американскими истребителями F-16, которые Украина надеялась получить от союзников до конца 2023 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Американский истребитель F-16. Фото из открытых источников

В эфире национального телемарафона Юрий Игнат рассказал, что Украина не получит боевые самолеты F-16 до конца года.

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"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", – рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, Украина надеялась получить эти самолеты, которые в перспективе стали бы частью глобальной системы противовоздушной обороны, которая защищала бы украинские города и села от российских ракетных ударов.

Несмотря на это, Игнат считает, что "вопрос сдвинулся с места" и украинские пилоты вскоре пройдут обучающие курсы управления истребителями F-16. Однако добавляет, что усиление системы противовоздушной обороны должно продолжаться и дальше.

Напомним, что Украина уже сформировала первую группу пилотов из восьми человек, свободно владеющих английским для прохождения обучения. В целом Украина уже отобрала по меньшей мере 32 летчика, которые будут осуществлять обучение за рубежом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Джо Байден дал "зеленый свет" на важное для Украины решение.

Также "Комментарии" писали о Воздушных силах Украины, которые имеют тайную сеть авиабаз, откуда проводят взлет бомбардировщиков, с которых запускают дальнобойные ракеты по россиянам. Обычно украинские оснащены британскими ракетами Storm Shadow, а также недавно поступившими в Украину французскими Scalp.