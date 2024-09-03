Получит ли Москва ракеты от Ирана: чем ответит Украина

Издание Bloomberg сообщило, что в ближайшее время Иран может передать России баллистические ракеты для войны против Украины. Что может получить Москва? Чем ответит Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Тегеран скорее предоставит Москве большее количество беспилотников

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что Москва получит только те ракеты, которые находятся в массовом производстве.

"Скажем так, Иран сейчас намерен воевать с Израилем. Ракеты нужны ему самому. Скорее всего, он передаст только те ракеты, которые находятся в массовом производстве. Эти ракеты Иран может передать, скажем так, в товарных количествах", – пояснил он.

По мнению Романенко, Тегеран, скорее, предоставит Москве большее количество беспилотников, чем отдаст ракеты.

"Ибо беспилотниками стрелять по Израилю никакого смысла нет. А ракеты им нужны самим, потому что они хотят мстить за одного из командиров их союзников", – констатировал он.

Ресурсы у украинского войска чем дальше, тем возрастают больше

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил в эфире Radio NV, что ракетные ресурсы украинского производства будут все больше масштабироваться, что будет способствовать поражению военных целей на территории Российской Федерации.

Эксперт считает, что масштабирование производства и задействование украинской дрона-ракеты "Паляница" может быть эффективным.

"Ресурсы у украинской армии чем дальше, тем растут больше. И это, на самом деле, очень важно. Потому что сетуя на наших западных партнеров, нам нужно искать возможности внутренние, в том числе за счет производства нашими специалистами, которые производят не только дрон-ракеты" Паляница или ракеты для комплекса "Сапсан", а также ракеты типа "Нептун", — отметил Селезнев.

По его словам, ранее генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев неоднократно заявлял, что чем дальше, тем больше тактические характеристики этого типа ракетного вооружения растут.

"И пусть не удивляет всех нас тот факт, что эти ракеты предназначены для уничтожения морских целей. Они так же эффективно работают по суше, разрушая вражеский военный потенциал на расстояниях, которые еще недавно были для нас невозможны. А это, отличная новость. Надеюсь, что только дальше мы будем масштабировать производство, и, соответственно, боевое применение такого типа ракет в частности", — сказал Селезнев.

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