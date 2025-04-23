Полтаву массированно накрыли ударами российские беспилотники: где есть «прилеты»

В ночь на 23 апреля российские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины. Три человека травмированы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Удар по Полтаве. Фото ГСЧС

"Полтавскую общину атаковали вражеские БПЛА. По состоянию на 00:10 есть сообщения о попадании по предприятиям и открытых территориях вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы", – сообщил глава Полтавской области.

Позже спасатели сообщили о трех травмированных людях.

"В ночь с 22 на 23 апреля под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура города. Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи", – говорится в сообщении ГСЧС.

По данным спасателей, один из дронов упал совсем рядом с многоэтажкой – выбиты стекла, поврежден фасад.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 апреля российские оккупационные войска также совершили очередную атаку ударными беспилотниками по Одессе. В результате удара пострадали гражданские объекты в пригороде Одессы, возникли пожары, есть пострадавшие. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Руководитель Одесской области отметил, что вражеские дроны поразили объекты гражданской инфраструктуры в пригороде Одессы. В результате удара вспыхнул ряд пожаров.

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