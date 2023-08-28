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Полсотни русских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ

Солдаты русской армии избили собственного командира, скрутили его и передали в плен украинским войскам.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные удачно действуют на фронте и заставляют российских окупантов сдаваться в плен. Примером этого 52 российских солдат, которые отказались воевать за Путина, избили собственного командира и сдались в украинский плен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Полсотни русских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ

Российские солдаты сдаются в плен. Фото из открытых источников

Российские Telegram-каналы начали сообщать о сдаче в плен более 50 своих солдат вблизи поселка Роботино, Запорожской области. Ситуация произошла на прошлой неделе. Российские солдаты пожаловались на большие потери и отсутствия продуктов.


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"У нас пошли серьезные потери, многие пацаны погибли. Одновременно перестали подвозить продовольствие, мы искали своими силами, но часто случались моменты, когда было просто нечего есть", — пишет российский солдат.

Россияне обратились к командиру, чтобы отступить с позиций, однако получили негативный ответ. После этого 52 солдата армии РФ избили собственного командира, "скрутили его" и обратились в ВСУ, чтобы сдаться в плен вместе со своим военным офицером.

Полсотни русских солдат избили своего командира и сдались в плен ВСУ - фото 2

Также РосСМИ сообщают, что источники в Генштабе подтвердили эту информацию. Кроме того, руководство РФ объясняет, что из-за тяжелых боев усложняется логистика, поэтому существуют проблемы с доставкой продуктов. Россияне также указали в своем сообщении, что в Роботине "бои продолжаются", однако ВСУ объявило 28 августа об освобождении украинского села.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Подоляк прогнозирует скорейшее окончание войны.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая выяснила, сколько в России осталось ракет. На эту информацию появилась реакция Медведева.



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Источник: https://www.unian.ua/war/vtrati-okupantiv-50-soldativ-rf-zdalisya-v-polon-12373584.html
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Обсуждения

Громадянин

сегодня, 14:05

Прекрасній пример для усих еще живіх москалей!


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