"Польские наемники" и "расстрелы гражданских": Россия распространяет фейки о событиях в Курской области

Центр противодействия дезинформации обнаружил новую волну российских фейков, активно распространяемых пропагандой РФ. В частности, манипуляции касаются якобы присутствия "польских наемников" в Курской области, расстрела гражданских, или паники между бойцами ВСУ.



Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Во время мониторинга информационного пространства Центр противодействия дезинформации заметил фейки и манипуляции о ситуации в Курской области.

"Польские наемники". Вражеские пропагандисты продолжают распространять ложь о якобы участии "иностранных наемников" в курской операции Украины, но особое внимание в течение дня было уделено полякам. Гражданские рассказывают, как они убегали от "озверевших польских наемников".

"Расстрелы гражданских". Продолжаются попытки роспропаганды дискредитировать украинских военных, обвинив их в жестокости и гражданских убийствах. Появляется большое количество сообщений со ссылками на "выживших жителей курской области" о якобы массовых расстрелах и дроновых атаках на мирных жителей.

"Паника из бойцов ВСУ". Распространяется аудио будто бы радиоперехват, на котором "участник курской операции" патетическим тоном рассказывает своему офицеру, что бойцы его подразделения истощены и в панике, и просится в тыл.

"Большие потери ВСУ и переполненные морги в Сумах". Пока украинские военные продолжают продвижение в Курской области, российская пропаганда рисует астрономические цифры потерь. Также тиражируется фейк о якобы переполненных моргах в Сумах и намерениях военного командования уничтожать тела в мобильных крематориях.

"Остановка наступления ВСУ". Командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в очередной раз "остановил наступление украинских военных", однако операция в Курской области продолжается, а ВСУ продолжают получать новые результаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская разведка без каких-либо доказательств заявила о причастности к боям в Курской области трех стран НАТО.



Также "Комментарии" писали о прогнозе командира "Ахмата" Апти Алаудинова о том, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине.