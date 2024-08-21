logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Польские наемники" и "расстрелы гражданских": Россия распространяет фейки о событиях в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

"Польские наемники" и "расстрелы гражданских": Россия распространяет фейки о событиях в Курской области

Российские пропагандисты активно распространяют фейки и манипуляции по ситуации в Курской области.

сегодня, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Центр противодействия дезинформации обнаружил новую волну российских фейков, активно распространяемых пропагандой РФ. В частности, манипуляции касаются якобы присутствия "польских наемников" в Курской области, расстрела гражданских, или паники между бойцами ВСУ.

"Польские наемники" и "расстрелы гражданских": Россия распространяет фейки о событиях в Курской области

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Во время мониторинга информационного пространства Центр противодействия дезинформации заметил фейки и манипуляции о ситуации в Курской области.

"Польские наемники". Вражеские пропагандисты продолжают распространять ложь о якобы участии "иностранных наемников" в курской операции Украины, но особое внимание в течение дня было уделено полякам. Гражданские рассказывают, как они убегали от "озверевших польских наемников".

"Расстрелы гражданских". Продолжаются попытки роспропаганды дискредитировать украинских военных, обвинив их в жестокости и гражданских убийствах. Появляется большое количество сообщений со ссылками на "выживших жителей курской области" о якобы массовых расстрелах и дроновых атаках на мирных жителей.

"Паника из бойцов ВСУ". Распространяется аудио будто бы радиоперехват, на котором "участник курской операции" патетическим тоном рассказывает своему офицеру, что бойцы его подразделения истощены и в панике, и просится в тыл.

"Большие потери ВСУ и переполненные морги в Сумах". Пока украинские военные продолжают продвижение в Курской области, российская пропаганда рисует астрономические цифры потерь. Также тиражируется фейк о якобы переполненных моргах в Сумах и намерениях военного командования уничтожать тела в мобильных крематориях.

"Остановка наступления ВСУ". Командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в очередной раз "остановил наступление украинских военных", однако операция в Курской области продолжается, а ВСУ продолжают получать новые результаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская разведка без каких-либо доказательств заявила о причастности к боям в Курской области трех стран НАТО.

Также "Комментарии" писали о прогнозе командира "Ахмата" Апти Алаудинова о том, когда закончатся бои в Курской области и война в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости