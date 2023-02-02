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Польша сделала заявление об истребителях для Украины

Польша открыта для поставок для Украины истребителей, однако, по мнению Матеуша Моравецкого, должно быть принято совместное решение всех членов НАТО по этому вопросу.

сегодня, 18:21
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова отправить в Украину истребители F-16, если решение будет принято вместе с союзниками по НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью польскому чиновнику для немецкой газеты Bild.

Польша сделала заявление об истребителях для Украины

Премьер-министр Польши о самолетах для Украины

В ходе беседы с журналистами издания Bild Матеуш Моравецкий заявил, что главная цель Польши – это "поддержать Украину, чтобы Украина выиграла эту войну". Премьер-министр отмечает, что под победой подразумевает сохранение за Украиной своего суверенитета, свободы и территориальной целостности и добавляет, что победа России в этой войне создала бы "совсем другой ландшафт в Европе".


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Также польский политик высказался и отреагировал на дискуссии относительно истребителей для Украины, которые активно обсуждаются между союзниками.

"Если бы это было решение всего НАТО, я бы поддержал размещение предоставить эти истребители. Это должно быть решение НАТО, и не только Польша, но и многие другие страны должны принять в нем участие", — утверждает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее США, Великобритания и Германия решительно высказались против предоставления Украине истребителей, однако Франция оказалась более открытой для этой темы. Президент Эммануэль Макрон, что поставки истребителей не являются темой табу, если они не будут использоваться для ударов по России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания объяснила свое решение не предоставлять Украине истребители.

Также "Комментарии" писали о французских войсках, которые смогли захватить большую контрабанду военного оружия, направлявшуюся из Ирана.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-premier-morawiecki-warnt-putin-wird-kiew-wieder-angreifen-82760178.bild.html
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