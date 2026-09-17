Польша придумала, как избавить Путина от желания бить ракетами: принято срочное решение

Польша готовится передать Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти боеприпасы для истребителей F-16. Часть вооружения украинские военные могут использовать для борьбы с российскими беспилотниками.

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О подготовке новой помощи сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взёнтек. По предварительным оценкам, общая стоимость пакета может составить около 50 миллионов евро. Кроме боеприпасов Варшава планирует передать Украине и авиационное оборудование.

Польское чиновник не стал раскрывать полный перечень вооружения, однако подчеркнул, что речь идет о средствах, в которых украинские военные нуждаются именно сейчас.

"Наша помощь в процессе подготовки. Через мгновение все состоится. Не могу говорить, что в ней содержится, только скажу: это то, в чем Украина сейчас нуждается", — заявил Взонтек/

В то же время, он уточнил, что одним из ключевых компонентов нового пакета станут авиационные боеприпасы для украинских F-16. Их планируют использовать, в частности, для перехвата российских ударных дронов.

"Речь идет, в частности, о базовых боеприпасах. Это монтируемые на F-16 для сбития российских дронов", — пояснил замминистра обороны Польши/

Какие именно типы боеприпасов будут переданы Украине, официально пока не уточняется. Издание "Милитарный" отмечает, что украинские F-16 для выполнения боевых задач уже используют ракеты класса "воздух — воздух" AIM-9 и AIM-120.



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