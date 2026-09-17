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Польша придумала, как избавить Путина от желания бить ракетами: принято срочное решение

Боеприпасы из нового пакета помощи будут применяться для уничтожения вражеских беспилотников

17 сентября 2026, 10:25
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Клименко Елена

Польша готовится передать Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти боеприпасы для истребителей F-16. Часть вооружения украинские военные могут использовать для борьбы с российскими беспилотниками.

Польша придумала, как избавить Путина от желания бить ракетами: принято срочное решение

Фото: из открытых источников

О подготовке новой помощи сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взёнтек. По предварительным оценкам, общая стоимость пакета может составить около 50 миллионов евро. Кроме боеприпасов Варшава планирует передать Украине и авиационное оборудование.

Польское чиновник не стал раскрывать полный перечень вооружения, однако подчеркнул, что речь идет о средствах, в которых украинские военные нуждаются именно сейчас.

"Наша помощь в процессе подготовки. Через мгновение все состоится. Не могу говорить, что в ней содержится, только скажу: это то, в чем Украина сейчас нуждается", — заявил Взонтек/

В то же время, он уточнил, что одним из ключевых компонентов нового пакета станут авиационные боеприпасы для украинских F-16. Их планируют использовать, в частности, для перехвата российских ударных дронов.

"Речь идет, в частности, о базовых боеприпасах. Это монтируемые на F-16 для сбития российских дронов", — пояснил замминистра обороны Польши/

Какие именно типы боеприпасов будут переданы Украине, официально пока не уточняется. Издание "Милитарный" отмечает, что украинские F-16 для выполнения боевых задач уже используют ракеты класса "воздух — воздух" AIM-9 и AIM-120.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Владимир Зеленский назвал санкционный законопроект сенатора Линдси Грэма, который поддержала Палата представителей США, мощным инструментом давления на Россию. По словам главы государства, усиление экономических ограничений против Москвы должно дополнить дипломатические усилия, направленные на завершение войны.



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