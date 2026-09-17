Польща придумала, як позбавити Путіна бажання бити ракетами: прийнято термінове рішення

Польща готується передати Україні черговий пакет військової допомоги, до якого мають увійти боєприпаси для винищувачів F-16. Частину озброєння українські військові зможуть використовувати для боротьби з російськими безпілотниками.

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Про підготовку нової допомоги повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взьонтек. За попередніми оцінками, загальна вартість пакета може становити близько 50 мільйонів євро. Окрім боєприпасів, Варшава планує передати Україні й авіаційне обладнання.

Польський посадовець не став розкривати повний перелік озброєння, однак наголосив, що йдеться про засоби, яких українські військові потребують саме зараз.

"Наша допомога в процесі підготовки. За мить усе відбудеться. Не можу говорити, що в ній міститься, лише скажу: це те, чого Україна зараз потребує", — заявив Взьонтек/

Водночас він уточнив, що одним із ключових компонентів нового пакета стануть авіаційні боєприпаси для українських F-16. Їх планують використовувати, зокрема, для перехоплення російських ударних дронів.

"Йдеться, зокрема, про базові боєприпаси. Це ті, що монтуються на F-16 для збиття російських дронів", — пояснив заступник міністра оборони Польщі/

Які саме типи боєприпасів передадуть Україні, офіційно поки не уточнюється. Видання "Мілітарний" зазначає, що українські F-16 для виконання бойових завдань уже використовують ракети класу "повітря — повітря" AIM-9 та AIM-120.



Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський назвав санкційний законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який підтримала Палата представників США, потужним інструментом тиску на Росію. За словами глави держави, посилення економічних обмежень проти Москви має доповнити дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.