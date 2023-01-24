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Польша официально запросила Германию на отправку танков Leopard 2 в Украину

Польское правительство подало официальный запрос на отправку танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.

сегодня, 13:27
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Автор:

Slava Kot

Танки Leopard 2 изготовлены в Германии, поэтому любая страна, имеющая эти танки на вооружении и готовая отправить в Украину, должна сначала обратиться к производителю, чтобы получить разрешение на реэкспорт военной техники. Вице-премьер Мариуш Блащак сообщил, что Польша подала соответствующий запрос в правительство Германии. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter польской политики.

Польша официально запросила Германию на отправку танков Leopard 2 в Украину

Вицепремьер Польши Мариуш Блащак. Фото из открытых источников

Польша несколько раз сообщала, что хочет передать Украине танки Leopard 2, однако немецкие чиновники отмечали, что не получали от страны запросов на реэкспорт танков. Вице-премьер Мариуш Блащак написал Twitter, что теперь польское правительство официально обратилось в Германию и призывает поддержать этот запрос.

"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", — пишет Мариуш Блащак.

Пока Германия противится и не планирует поставлять танки для Украины, что было подтверждено на встрече на базе Рамштайн в середине января, когда союзники не приняли совместное решение об отправке танков в Украину. Шольц поддерживает свои три аргумента относительно Украины: поддерживать Украину, не вступать в прямой конфликт с Россией и принимать решения совместно с союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отреагировала на заявление Польши , если та согласится отправить танки в Украину без одобрения.

Также "Комментарии" писали о том, что в Германии отдельные политики уже думают о сотрудничестве с Российской Федерацией.



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Источник: https://twitter.com/mblaszczak/status/1617816715500425216
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