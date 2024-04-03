Польша и Украина обсудили защиту воздушного пространства от российских ракет

Министры иностранных дел Украины и Польши на фоне встречи министров стран НАТО в Брюсселе обсудили возможности сотрудничества в обеспечении защиты Украины от атак РФ с воздуха и укреплении защиты воздушного пространства.

Дмитрий Кулеба

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, в ходе разговора с польским коллегой Радославом Сикорским обсуждалась поддержка Польши в защите украинского воздушного пространства от ракет РФ, а также меры по защите воздушного пространства Польши.

Кроме того, Кулеба призвал партнеров как можно быстрее передать Украине максимальное количество систем Patriot, предназначенных для перехвата баллистических ракет. Он отметил, что Украина единственное в мире государство, которое ежедневно сталкивается с атаками баллистическими ракетами, и именно поэтому передача систем Patriot стала чрезвычайно актуальной и необходимой.

То есть, подчеркнул глава МИД, более важного места для систем "Патриот", чем Украина, нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время ракетного удара по Украине одна из вражеских российских ракет залетела на территорию Польши. В воздушном пространстве этой страны она находилась в течение 39 с.

Польша приняла решение не сбивать российскую ракету, ведь она не угрожала жителям страны. Позже польские евродепутаты заявили, что в случае сбивания ракеты ее обломки могли разрушить отдельные объекты на территории страны, поэтому было принято решение не сбивать ракету. Более того, якобы НАТО даже похвалило Польшу за такое взвешенное решение.

Однако МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Однако он отказался от визита, а после скандала уехал из страны.