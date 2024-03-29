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Половина населения Украины нуждается в терапии: исследование

В настоящее время в терапевтической помощи нуждается 52% украинцев

сегодня, 17:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Согласно исследованию медицинского сервиса Helsi, более половины населения Украины (52%) нуждаются в терапевтической помощи. Практически каждый четвертый (около 27%) не может с уверенностью сказать, нужна ли ему профессиональная поддержка.

Половина населения Украины нуждается в терапии: исследование

Психологическая поддержка требуется почти 50% украинцев

Разрушительное влияние войны на жизнь миллионов людей не ограничивается только физическими потерями и разрушенными домами. Он также оставляет глубокие раны на психике потерявших близких, был вынужден покинуть свой дом или взял на себя бремя защиты страны. Статистика свидетельствует о растущей потребности в психологической поддержке среди украинцев, пытающихся справиться со стрессом, тревогой и депрессией в условиях постоянной неопределенности и угрозы.

Половина населения Украины нуждается в терапии: исследование - фото 2

Исследование Helsi выявило, что 54% респондентов имели опыт обращения за психотерапевтической помощью, тогда как 46% не обращались к специалистам, что указывает на значительную долю населения, потенциально остающегося без необходимой поддержки. Основными причинами, по которым люди искали помощь, стали ощущение тревоги или стресса (64,3%), переживания депрессии и отсутствия настроения (59,5%), трудности адаптации к изменениям (21,4%), а также проблемы в личных отношениях. (19%).

Половина населения Украины нуждается в терапии: исследование - фото 3

Положительно то, что значительная часть опрошенных (24%) работали с психотерапевтом в течение минимум месяца, а 21% — до шести месяцев. Это свидетельствует о растущей осведомленности и готовности украинцев обращаться за профессиональной поддержкой в сложный период своей жизни.

С 2022 года в Украине расширен доступ к психологической помощи: семейные врачи получили возможность оказывать психологическую поддержку на первоначальном уровне. Специалисты отмечают, что обращение за психологической помощью не является признаком слабости, а проявлением заботы о собственном здоровье.



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Источник: https://helsi.me/
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