Полная оккупация Донбасса: озвучен неоднозначный прогноз действий Путина в 2026 году

Россия не сможет полностью захватить Донецкую и Луганскую области до конца 2026 года, несмотря на все свои усилия, заявил командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили во время онлайн-чата на Главреде.

Фото: 24 Канал

"Я уверен, что Россия не достигнет этой цели, но попытки продвижения она будет делать", — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что страна-агрессорка готова ежедневно терять тысячи солдат ради минимального достижения на фронте, двигаясь буквально на несколько метров.

Мамулашвили отметил, что современное противостояние приобретает характер войны на истощение, и уже сейчас заметны признаки утомления и значительные потери среди российских войск. По его словам, агрессор потерял темп наступательных действий и демонстрирует самые плохие результаты с начала полномасштабного вторжения.

Похожего мнения придерживается и бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий. Он отметил, что украинские войска пытаются создать такие условия, при которых последующие атаки противника становятся бесперспективными. Основная цель Украины – лишить Россию возможности вести эффективное наступление и тем самым обеспечить себе выгодные позиции для будущих переговоров.

"Сейчас российские войска сильно тормозят на фронте. Темпы продвижения самые низкие с 2022 года, но они все еще надеются, что после зимы их "зеленая тактика" инфильтрации снова сработает", — добавил Белецкий.

Он подчеркнул, что агрессор пытается рассчитывать на изменения сезонных условий, хотя реальная боевая ситуация все больше ставит его в тупик.

