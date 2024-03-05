Полковник ВСУ объяснил, что поможет Украине уничтожить Крымский мост

Полковник ВСУ и военный аналитик Петр Черник говорит, что для уничтожения Крымского моста Украина должна применять большое количество ракет и дронов. Кроме того, украинским военным необходимо установить огневой контроль над Крымским мостом, чтобы Россия не смогла его ремонтировать.



Последствия удара по Крымскому мосту. Фото из открытых источников

Военный эксперт Петр Черник уверяет, что Украина может разрушить Керченский мост, соединяющий аннексированный Крым с территорией России. Российская армия имеет системы ПВО, поэтому украинским силам нужно совершать комбинированный удар.

"Для этого нужно сотни ракет. То есть нужна баллистика, в том числе ракеты ATACMS, летящие 5400 километров в час и их очень тяжело сбивать. Также необходимо применять крылатые ракеты и целую группу беспилотников", — говорит военный аналитик в эфире "Еспресо".

Кроме того, Петр Черник считает, что на разрушении Крымского моста не следует останавливаться, ведь россияне со временем могут его отремонтировать. Военный эксперт отмечает необходимость получить "огневой контроль" над Крымским мостом.

"Если же упадет несколько секций, но это явление не будет постоянным, то они отремонтируют мост через некоторое время. Но, чтобы взять под огневой контроль, нужно сотни ракет", — объясняет Черник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, почему Россия обнародовала секретные переговоры офицеров, обсуждавших возможность нанести удар по Крымскому мосту.

Также "Комментарии" писали о реакции пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой на слив переговоров немецких офицеров. Захарова пригрозила Германии и указала, что в Берлине не провела денацификацию.