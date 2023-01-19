Полковник СБУ рассказал, как ВСУ могут превратить Крым на остров

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Кравцев Сергей
Сейчас именно Запорожское направление является ключевым для украинской армии, потому как сухопутный коридор в Крым Россия проложила именно через Запорожскую область. Агрессор хорошо это понимает, потому постоянно накапливает силы. Как передает издание "Комментарии" об этом нардеп, полковник СБУ Роман Костенко рассказал в эфире общенационального телемарафона.
ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины
Он также прокомментировал планы российских захватчиков оккупировать всю Донецкую и Луганскую область до 1 марта. По мнению Романа Костенко, противник сознательно делает такие заявление, чтобы давить психологически, но понимает, но нет ни сил, ни ресурсов выполнить запланированное.
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