Полковник СБУ рассказал, как ВСУ могут превратить Крым на остров

Сейчас именно Запорожское направление является ключевым для украинской армии, потому как сухопутный коридор в Крым Россия проложила именно через Запорожскую область. Агрессор хорошо это понимает, потому постоянно накапливает силы. Как передает издание "Комментарии" об этом нардеп, полковник СБУ Роман Костенко рассказал в эфире общенационального телемарафона.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

"Если мы пойдем в наступление и разрезаем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который поставляется только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", — отметил полковник.

Он также прокомментировал планы российских захватчиков оккупировать всю Донецкую и Луганскую область до 1 марта. По мнению Романа Костенко, противник сознательно делает такие заявление, чтобы давить психологически, но понимает, но нет ни сил, ни ресурсов выполнить запланированное.

"При тех силах и средствах, которые сконцентрированы на востоке с обеих сторон – это маловероятно. Учитывая погодные условия, наличие вооружений. Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать. У них много месяцев не удается взять Бахмут и Соледар, захват Донецкой области сейчас мало реалистичный", — считает Костенко.

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