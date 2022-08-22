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Политолог Юрий Атанов, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, почему следует повысить зарплаты военным

Юрий Атанов сообщил, что военнослужащим приходится дополнительно тратить собственные средства на амуницию

22 августа 2022, 20:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Повысить зарплату украинским военнослужащим необходимо не только с учетом улучшения их фронтового быта, но и для стимулирования экономических процессов в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Юрий Атанов. По его словам, военнослужащим, которые сегодня защищают Украину, приходится дополнительно тратить собственные средства на амуницию, предметы первой необходимости, лекарства и т.п. Соответственно, улучшив фронтовой быт наших бойцов, создав больше возможностей для их самообеспечения первоочередными вещами, создается дополнительная возможность увеличения бюджета государства за счет налоговых поступлений, в частности продавцов, фармацевтов и т.д.

Политолог Юрий Атанов, который сейчас служит в ВСУ, рассказал, почему следует повысить зарплаты военным

Повышение зарплаты военным (фото из открытых источников)

На официальном сайте электронных петиций президента Украины опубликовано соответствующее обращение. Повышение зарплат военнослужащим ВСУ с 30 тысяч гривен до 50 тысяч грн, а также со 100 тысяч гривен до 150 тысяч грн предлагается сделать за счет отмены и снятия всех надбавок с народных депутатов Украины. Петицию поддержали более 28 тысяч человек.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, удастся ли РФ захватить новые территории — чего ждать на фронте. Идет 180-й день после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Институт изучения войны (ISW) в новом своде сообщил, что россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, поскольку у них не хватает ресурса. Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко также склонен доверять новому отчету ISW. У россиян действительно в последние месяц-полтора нет особых успехов на фронте. После того как мы в июле отступили от Лисичанска, линия фронта фактически выровнялась.



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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dUBaavzvMHcXuRPHa8vQjwsZ3L6oRo6oQ7d4hXNwZYg3Fmi8qxhwB7jC5JPcmJ7il&id=100004565898837
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