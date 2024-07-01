Политолог рассказал, как Путин выдал свое признание по поводу поражения в войне

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Slava Kot
Политолог Андрей Пионтковский заявил, что Путин озвучивая свой ультиматум по поводу готовности к мирным переговорам с Украиной — признал поражение России в войне. По словам политического эксперта, теперь Путин пытается возложить вину за неудачный исход войны на российских генералов.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал условия, которые объявил Путин для окончания войны в Украине. Политолог считает, что заявления российского диктатора на Западе никто всерьез не принимает, а сами слова Путина только "пустая угроза".
Политический эксперт указывает, что планы Путина в войне потерпели крах, и теперь глава Кремля думает, как ему остаться у власти в РФ.
По мнению Пионтковского, Путин хочет заключить "мирное соглашение", которое позволит ему оставить под контролем часть украинских территорий. Таким образом, Путин хочет продать россиянам это как "почетную ничью", а вину за не оккупацию всей территории Украины возложить на генералитет в армии РФ, которых он обвинит в коррупции и назвет "ворами и предателями".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генсек НАТО заявил о провале первого плана Путина по войне в Украине. Однако, по его словам, в Кремле уже начали использовать запасной план.
Также "Комментарии" писали о прогнозе Зеленского, когда Россия начнет разваливаться.
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