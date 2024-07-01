Политолог рассказал, как Путин выдал свое признание по поводу поражения в войне

Политолог Андрей Пионтковский заявил, что Путин озвучивая свой ультиматум по поводу готовности к мирным переговорам с Украиной — признал поражение России в войне. По словам политического эксперта, теперь Путин пытается возложить вину за неудачный исход войны на российских генералов.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал условия, которые объявил Путин для окончания войны в Украине. Политолог считает, что заявления российского диктатора на Западе никто всерьез не принимает, а сами слова Путина только "пустая угроза".

"Путин же начинал войну ультиматумом 30 странам НАТО. Угрожая уничтожением, сказал им в день объявления войны, что если вы только решитесь помогать украинцам, мешать мне крушить Украину, вас ждут такие катастрофы, которых вы не знали на протяжении вашей тысячелетней истории. То есть угрожал ядерным оружием. Теперь уже понятно, что это пустая угроза, Запад ее не боится", — сказал Пионтковский.

Политический эксперт указывает, что планы Путина в войне потерпели крах, и теперь глава Кремля думает, как ему остаться у власти в РФ.

"Он хотел стать обладателем Вселенной, он был уверен, что Киев за 7 дней и что Запад отступит чуть ли не у Ла-Маншу. Но теперь он занят другим — ему нужно остаться у власти страны, которая потерпела поражение. Потому что даже его ультиматум, наглый и смехотворный, — это признание поражения его планов войны, которую он объявил 24 февраля. Сейчас его задача — остаться у власти", — считает политолог.

По мнению Пионтковского, Путин хочет заключить "мирное соглашение", которое позволит ему оставить под контролем часть украинских территорий. Таким образом, Путин хочет продать россиянам это как "почетную ничью", а вину за не оккупацию всей территории Украины возложить на генералитет в армии РФ, которых он обвинит в коррупции и назвет "ворами и предателями".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генсек НАТО заявил о провале первого плана Путина по войне в Украине. Однако, по его словам, в Кремле уже начали использовать запасной план.

Также "Комментарии" писали о прогнозе Зеленского, когда Россия начнет разваливаться.