Политолог об интервью Путина: В его глазах и дальше фанатический блеск, которым маньяк смотрит на жертву

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Ткачик Олеся
Сплошным кошмаром назвал интервью российского диктатора Виктор Таран. По его словам, его тезисы не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения.
Владимир Путин не остановится
Именно поэтому, по его мнению, Россия не остановится и нужно готовиться к дальнейшему противостоянию. Таран назвал войну экзистенциальной, поскольку украинцы борются за свою идентичность и выживание.
По его мнению, украинским послам нужно сделать интервью в иностранных СМИ, чтобы показать ложь россиян, в противном случае ложь пойдет по миру и ее уже никто не остановит.
О чем-то подобном говорит также бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его мнению, было бы хорошо, если бы президент Владимир Зеленский дал интервью западным СМИ, чтобы опровергнуть всю ту ложь, которую наговорил Путин.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в интервью Такеру Карлсон заявил , что Россия все еще "не достигла целей" в войне против Украины, а также фактически признал, что РФ начала войну против Украины не в 2022, а еще в 2014 году и не было ни одного "народа Донбасса", ведущего войну против украинской власти.
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