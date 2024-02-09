logo

BTC/USD

46599.06

ETH/USD

2467.37

LTC/USD

70.47

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Политолог об интервью Путина: В его глазах и дальше фанатический блеск, которым маньяк смотрит на жертву
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог об интервью Путина: В его глазах и дальше фанатический блеск, которым маньяк смотрит на жертву

Россия и дальше хочет полностью уничтожить Украину, так прокомментировал в Фейсбуке интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону политолог Виктор Таран. По его словам, нужно готовиться к дальнейшему противостоянию, передают «Комментарии»

сегодня, 11:25
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Сплошным кошмаром назвал интервью российского диктатора Виктор Таран. По его словам, его тезисы не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения.

Политолог об интервью Путина: В его глазах и дальше фанатический блеск, которым маньяк смотрит на жертву

Владимир Путин не остановится

"Что Киевская Русь – это Россия, что Украину придумали поляки и австрийский штаб, что левый берег и Киев это "исконные русские земли" Что большинство украинцев чувствуют себя россиянами, поэтому сейчас происходит гибридная гражданская война. Но страшнее другое. В его глазах и дальше этот фанатичный блеск, которым маньяк или одержимый смотрит на жертву",
– говорит Виктор Таран.

Именно поэтому, по его мнению, Россия не остановится и нужно готовиться к дальнейшему противостоянию. Таран назвал войну экзистенциальной, поскольку украинцы борются за свою идентичность и выживание.

"И поэтому они хотят нас уничтожить. Ибо если не будет нас никто не помешает дальше россиянам (точнее московитам) врать о своей истории"
, – добавил политолог.

По его мнению, украинским послам нужно сделать интервью в иностранных СМИ, чтобы показать ложь россиян, в противном случае ложь пойдет по миру и ее уже никто не остановит.

О чем-то подобном говорит также бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его мнению, было бы хорошо, если бы президент Владимир Зеленский дал интервью западным СМИ, чтобы опровергнуть всю ту ложь, которую наговорил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в интервью Такеру Карлсон заявил , что Россия все еще "не достигла целей" в войне против Украины, а также фактически признал, что РФ начала войну против Украины не в 2022, а еще в 2014 году и не было ни одного "народа Донбасса", ведущего войну против украинской власти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости