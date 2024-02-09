Политолог об интервью Путина: В его глазах и дальше фанатический блеск, которым маньяк смотрит на жертву

Сплошным кошмаром назвал интервью российского диктатора Виктор Таран. По его словам, его тезисы не имеют ничего общего ни с историей, ни с реальностью. Эксперт подчеркнул, что то же самое Путин говорил в феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения.

Владимир Путин не остановится

"Что Киевская Русь – это Россия, что Украину придумали поляки и австрийский штаб, что левый берег и Киев это "исконные русские земли" Что большинство украинцев чувствуют себя россиянами, поэтому сейчас происходит гибридная гражданская война. Но страшнее другое. В его глазах и дальше этот фанатичный блеск, которым маньяк или одержимый смотрит на жертву",

– говорит Виктор Таран.

Именно поэтому, по его мнению, Россия не остановится и нужно готовиться к дальнейшему противостоянию. Таран назвал войну экзистенциальной, поскольку украинцы борются за свою идентичность и выживание.

"И поэтому они хотят нас уничтожить. Ибо если не будет нас никто не помешает дальше россиянам (точнее московитам) врать о своей истории"

, – добавил политолог.

По его мнению, украинским послам нужно сделать интервью в иностранных СМИ, чтобы показать ложь россиян, в противном случае ложь пойдет по миру и ее уже никто не остановит.

О чем-то подобном говорит также бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его мнению, было бы хорошо, если бы президент Владимир Зеленский дал интервью западным СМИ, чтобы опровергнуть всю ту ложь, которую наговорил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в интервью Такеру Карлсон заявил , что Россия все еще "не достигла целей" в войне против Украины, а также фактически признал, что РФ начала войну против Украины не в 2022, а еще в 2014 году и не было ни одного "народа Донбасса", ведущего войну против украинской власти.



