Политика Трампа довела до ручки: украинцы шокировали изменением отношения к США

Отношение украинцев к международным партнерам значительно отличается, а доверие к отдельным союзникам в течение последнего года показывает заметную негативную динамику. Такие результаты показал социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Фото: из открытых источников

Европейский Союз и дальше воспринимается более положительно. Порядка 55% граждан считают, что Европа серьезно поддерживает Украину и заинтересована в завершении войны на справедливых условиях. В то же время, 33% респондентов уверены, что европейские страны устали от конфликта и давят на Киев ради компромиссного, но несправедливого мира. Доля тех, кто не определился со своей позицией, выросла с 6% в начале октября 2025 года до 12%, что немного уменьшило процент как поклонников, так и критиков Европы.

Гораздо хуже ситуация наблюдается в отношении Соединенных Штатов. По сравнению с октябрем 2025 года количество украинцев, считающих, что США устали от войны и склоняют Украину к уступкам России, выросло с 52% до 59%. Между тем рассматривающих США как надежного союзника стало значительно меньше — с 38% до 28%. Социологи отмечают, что хотя нынешние показатели неутешительны, в марте 2025 года доверие к США было еще ниже.

Относительно ЕС доверие остается стабильным: 48% украинцев доверяют Евросоюзу, 26% — не доверяют, а 25% не смогли определиться. По сравнению с декабрем 2024 года уровень поддержки ЕС практически не изменился, однако выросла доля респондентов с четкой позицией.

Наибольшее беспокойство вызывает доверие к США и НАТО. Сейчас только 18% опрошенных доверяют США (против 41% в декабре 2024 года), тогда как 52% выразили недоверие, а 30% затруднились дать однозначный ответ. При этом негативное отношение к политике США не распространяется на американцев в целом: по опросу мая 2025 г., 90% украинцев относятся к ним положительно.

