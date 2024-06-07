Politico узнало, кто окончательно забраковал идею Макрона по отправке в Украину инструкторов

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил главе Белого дома Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но последний отказал. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, соответствующее предложение Эммануэль Макрон сделал Джо Байдену во время недавнего разговора, в ходе которого подымался вопрос помощь Украине.

Французский лидер предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Эммануэль Макрон лоббировал и раньше.

По данным "Politico", президент США не поддержал идею французского лидера. По словам двух людей, знакомых с разговором, Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция хочет сформировать "французскую бригаду" для ВСУ. Речь идет о подготовке 4500 украинских военных. Но проводить эту подготовку Париж будет на своей территории, о том, чтобы французские войска прибыли на территорию Украины речь не идет. Об этом в интервью французским СМИ заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет "Le Figaro".

"Задача состоит в том, чтобы научить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать французскую бригаду", — пояснил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что о том, чтобы отправлять французских военных в Украине говорить слишком рано. Хоть и не отбросил такой шаг в перспективе.



