Украина выбрала премьер-министра Индии Нарендру Моди своим главным посредником для содействия завершению войны с Россией. Во время встречи в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Моди возможности мирного соглашения, которое бы обеспечило прекращение боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Владимир Зеленский т Нарендра Моди. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, высокопоставленный чиновник из Украины, согласившийся дать комментарий на условиях анонимности, подтвердил, что президент Зеленский видит в Индии надежного партнера для заключения мирного договора. Во время последних переговоров с Киевом Моди подчеркнул, что компромиссы со стороны Украины будут важным фактором, чтобы приблизиться к какому-то соглашению, однако они не должны включать передачу территорий России.

В материале говорится, хотя ранее Киев критично высказывался об отношениях Индии и РФ. В частности, Офис президента критиковал двухдневный визит Моды к Путину и объятия с диктатором, Украина все больше видит Индию как нейтрального и перспективного посредника в переговорах с Кремлем.

Авторы отмечают, Индия остается одной из немногих мировых держав, способных вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом, выступая за уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Швейцария и Австрия встали на сторону ЕС, наложив санкции на Россию. Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в состоянии глубокой заморозки. Попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились, тогда как Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях, а Зеленский только в этом месяце раскритиковал правительство Бразилии за то, что оно "стало на сторону России".

Украинские чиновники выразили надежду, что Индия примет активное участие в разработке мирной формулы, поскольку эта страна может значительно повлиять на ход событий в мире.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский объяснил, прописаны ли в плане победы переговоры с РФ.