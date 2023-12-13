Politico узнало, какое оружие Зеленский просил в Вашингтоне

Глава украинского государства Владимир Зеленский во время визита в США озвучил просьбу насчет предоставления нашей стране вооружения большей дальности. Украинский лидер на встрече с республиканцем, спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Штатов) поднял вопрос о необходимости поставки американской стороной Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, которые имеют большую дальность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на свои источники.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Зеленский… во время встречи с Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки… версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS), по словам человека, знакомого с разговором", — говорится в статье.

Журналисты указывают, что Штаты передали Украине такие ракеты меньшей дальности. Республиканцы на протяжении последних недель призывали президента США Джо Байдена передать Украине ATACMS с большей дальностью, чтобы наши воины смогли поражать цели противника, расположенные на большем расстоянии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет видеть победу Украины в войне. Вместе с тем президент США заявил, что, учитывая непростую ситуацию в Конгрессе, он не может обещать предоставление Украине всего запрашиваемого оружия.



