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Politico узнало, какое оружие Зеленский просил в Вашингтоне

Украинский лидер в Штатах озвучил просьбу насчет ATACMS, выяснили журналисты

сегодня, 13:20
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский во время визита в США озвучил просьбу насчет предоставления нашей стране вооружения большей дальности. Украинский лидер на встрече с республиканцем, спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Штатов) поднял вопрос о необходимости поставки американской стороной Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, которые имеют большую дальность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на свои источники.

Politico узнало, какое оружие Зеленский просил в Вашингтоне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Зеленский… во время встречи с Джонсоном поднял вопрос о необходимости поставки… версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS), по словам человека, знакомого с разговором", — говорится в статье.


Журналисты указывают, что Штаты передали Украине такие ракеты меньшей дальности. Республиканцы на протяжении последних недель призывали президента США Джо Байдена передать Украине ATACMS с большей дальностью, чтобы наши воины смогли поражать цели противника, расположенные на большем расстоянии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский в США прокомментировал предложение – отдать России захваченные украинские территории.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет видеть победу Украины в войне. Вместе с тем президент США заявил, что, учитывая непростую ситуацию в Конгрессе, он не может обещать предоставление Украине всего запрашиваемого оружия.




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Источник: https://www.politico.com/news/2023/12/12/biden-not-making-promises-us-will-further-assist-ukraine-00131433
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