Politico узнало, как Украина видит мирные переговоры с РФ

Официальный Киев хочет мирных переговоров с Москвой, но не напрямую с Путиным, а по опыту так называемой "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico" со ссылкой на заявления украинских чиновников.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Модель мирного пакта, которую все чаще обсуждают в Киеве, черпает вдохновение из соглашения от июля 2022 года, которое позволило Украине возобновить экспорт зерна. В этом дипломатическом формате Россия и Украина работали над отдельными соглашениями под контролем ООН и Турции в качестве посредников, без прямого соглашения", — говорится в публикации.

Два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что так называемая "зерновая сделка" поможет "выйти из тупика".

"Это план, к которому мы стремимся", — сказал чиновник, близкий к канцелярии президента Украины.

Отмечается, что позиции Киева в продвижении мирных переговоров укрепляет операция ВСУ в Курской области России.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне "прорыва" границы РФ и операции ВСУ в Курской области президент-диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз сделал заявление о переговорах с Украиной. Диктатор РФ цинично заявил, что якобы о переговорах не может быть и речи с людьми, которые, мол, "наносят удар по мирным жителям, гражданской инфраструктуре". Забыв о захвате ЗАЭС и собственных угрозах "ядеркой", он нагло обвинил Украину в "создании угрозы для объектов ядерной энергетики". Действительно ли теперь РФ может отказаться от каких-либо переговоров? Или это очередная игра на публику со стороны российского диктатора, чтобы в очередной раз поднять ставки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



