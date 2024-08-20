Politico узнало, как Украина видит мирные переговоры с РФ

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Кравцев Сергей
Официальный Киев хочет мирных переговоров с Москвой, но не напрямую с Путиным, а по опыту так называемой "зерновой сделки". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico" со ссылкой на заявления украинских чиновников.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что так называемая "зерновая сделка" поможет "выйти из тупика".
Отмечается, что позиции Киева в продвижении мирных переговоров укрепляет операция ВСУ в Курской области России.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне "прорыва" границы РФ и операции ВСУ в Курской области президент-диктатор РФ Владимир Путин в очередной раз сделал заявление о переговорах с Украиной. Диктатор РФ цинично заявил, что якобы о переговорах не может быть и речи с людьми, которые, мол, "наносят удар по мирным жителям, гражданской инфраструктуре". Забыв о захвате ЗАЭС и собственных угрозах "ядеркой", он нагло обвинил Украину в "создании угрозы для объектов ядерной энергетики". Действительно ли теперь РФ может отказаться от каких-либо переговоров? Или это очередная игра на публику со стороны российского диктатора, чтобы в очередной раз поднять ставки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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