Politico уже ведет обратный отсчет: сколько недель прогнозирует для решающих боев на фронте

Для значимых боев на фронте в Украине, вполне может быть, осталось всего семь недель. Именно поэтому, как Россия, так и Украина прилагают значительные усилия, чтобы осуществить последний большой толчок в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ напоминает, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп неоднократно обещал прекратить военный конфликт в Украине. Более того, он заявлял, что сможет этого добиться в течение дня после вступления в должность. Республиканец уже назначил бывшего помощника по вопросам нацбезопасности и генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по делам России и Украины с мандатом на переговоры о перемирии.

Авторы материала отмечают, сейчас Силы обороны и российский оккупанты тратят большие ресурсы, чтобы захватить территорию и получить любое тактическое преимущество, чтобы усилить свое влияние до начала переговоров.

"Скоро появится предложение, которое изменит правила игры в виде Дональда Трампа", — считает Джеймс Никси, руководитель программы "Россия-Евразия" мозгового центра Chatham House в Лондоне.

Это делает следующие два месяца до его инаугурации потенциально опасным моментом, поскольку на карту поставлено очень много для обеих сторон.

"Все предполагают, что должны состояться переговоры, и украинцы, и россияне хотят быть в лучшем для них месте. Поскольку обе стороны прилагают больше усилий, риск просчета становится острее", — отметил в интервью СМИ высокопоставленный западный чиновник на условиях анонимности.

В материале говорится, что эскалацию можно увидеть не только на поле боя, куда Россия перебросила тысячи северокорейских военных, но и в угрозах Кремля. Страна-агрессор ослабила предохранитель по использованию своего ядерного оружия и атаковала Украину новым типом ракеты. Более того, Москва пригрозила, что американская противоракетная база в Польше будет "приоритетной целью для потенциальной нейтрализации".

"Киев и Москва имеют разные причины желать скорейшего завершения войны. Они оба борются со временем не только из-за Трампа, но и потому, что у обоих есть системные эндемические проблемы", — пояснил Никси.

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