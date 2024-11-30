Politico уже ведет обратный отсчет: сколько недель прогнозирует для решающих боев на фронте

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Кравцев Сергей
Для значимых боев на фронте в Украине, вполне может быть, осталось всего семь недель. Именно поэтому, как Россия, так и Украина прилагают значительные усилия, чтобы осуществить последний большой толчок в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
СМИ напоминает, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп неоднократно обещал прекратить военный конфликт в Украине. Более того, он заявлял, что сможет этого добиться в течение дня после вступления в должность. Республиканец уже назначил бывшего помощника по вопросам нацбезопасности и генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по делам России и Украины с мандатом на переговоры о перемирии.
Авторы материала отмечают, сейчас Силы обороны и российский оккупанты тратят большие ресурсы, чтобы захватить территорию и получить любое тактическое преимущество, чтобы усилить свое влияние до начала переговоров.
Это делает следующие два месяца до его инаугурации потенциально опасным моментом, поскольку на карту поставлено очень много для обеих сторон.
В материале говорится, что эскалацию можно увидеть не только на поле боя, куда Россия перебросила тысячи северокорейских военных, но и в угрозах Кремля. Страна-агрессор ослабила предохранитель по использованию своего ядерного оружия и атаковала Украину новым типом ракеты. Более того, Москва пригрозила, что американская противоракетная база в Польше будет "приоритетной целью для потенциальной нейтрализации".
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