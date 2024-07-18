Наилучший вариант для Украины – это окопаться и принять оборонную стратегию, одновременно начиная переговоры о мире или, по крайней мере, о перемирии. Западная помощь может помочь Киеву удерживать свои линии фронта и преследовать российские объекты в течение некоторого времени, но она не может заменить окончательную нехватку живой силы в Украине, особенно в то время как собственная промышленная база Запада испытывает напряжение. Продолжение войны лишь обещает дальнейшее истощение украинских сил и, в конечном счете, вероятность либо фронтового, либо политического краха. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что с большой вероятностью Россия может не согласиться принять перемирие по поводу территориального статус-кво, и переговоры могут длиться годы. Но риторика НАТО побуждает отложить не определенный мир, а первые шаги к нему. Это требует политического сдвига в сторону признания того, что война не закончится полной справедливостью для Украины и России.

"Украина также не монолит непреклонной опоры для возвращения всей территории любой ценой. Растущее количество украинцев, наверное, хотело бы изменить курс и перестать бросать людей на все более недостижимые цели. Фальшивые западные обещания поддерживают менее практичную альтернативу. Кроме того, хотя цена ошибочной надежды в основном ложится на Украину, это также увеличивает риск для американцев и других членов НАТО. Чем дольше затягивается война, тем сильнее растет угроза эскалации", – говорится в статье.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль готовит россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете.

Американские аналитики отмечают, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" 17 июля сказал, что "не зря" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может присоединиться к альянсу в течение следующих десяти лет. Медведев заявил, что Украина "никогда" не присоединится к НАТО, потому что руководство НАТО изменится к 2034 году и потому, что "вполне возможно, что пресловутая страна 404 тоже не будет существовать".



