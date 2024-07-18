logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Politico назвало лучший из возможных вариантов для Украины в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Politico назвало лучший из возможных вариантов для Украины в войне

Украине нужно принимать нелегкие решения по войне и вступать в переговоры, считают западные эксперты

сегодня, 14:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наилучший вариант для Украины – это окопаться и принять оборонную стратегию, одновременно начиная переговоры о мире или, по крайней мере, о перемирии. Западная помощь может помочь Киеву удерживать свои линии фронта и преследовать российские объекты в течение некоторого времени, но она не может заменить окончательную нехватку живой силы в Украине, особенно в то время как собственная промышленная база Запада испытывает напряжение. Продолжение войны лишь обещает дальнейшее истощение украинских сил и, в конечном счете, вероятность либо фронтового, либо политического краха. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Politico назвало лучший из возможных вариантов для Украины в войне

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что с большой вероятностью Россия может не согласиться принять перемирие по поводу территориального статус-кво, и переговоры могут длиться годы. Но риторика НАТО побуждает отложить не определенный мир, а первые шаги к нему. Это требует политического сдвига в сторону признания того, что война не закончится полной справедливостью для Украины и России.

"Украина также не монолит непреклонной опоры для возвращения всей территории любой ценой. Растущее количество украинцев, наверное, хотело бы изменить курс и перестать бросать людей на все более недостижимые цели. Фальшивые западные обещания поддерживают менее практичную альтернативу. Кроме того, хотя цена ошибочной надежды в основном ложится на Украину, это также увеличивает риск для американцев и других членов НАТО. Чем дольше затягивается война, тем сильнее растет угроза эскалации", – говорится в статье.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль готовит россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете.

Американские аналитики отмечают, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" 17 июля сказал, что "не зря" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может присоединиться к альянсу в течение следующих десяти лет. Медведев заявил, что Украина "никогда" не присоединится к НАТО, потому что руководство НАТО изменится к 2034 году и потому, что "вполне возможно, что пресловутая страна 404 тоже не будет существовать".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/war-ukraine-nato-membership-nuclear-war-fight-russia-defense-75-anniversary/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости