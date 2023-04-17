Политический аналитик из США призвал нацменьшинства России срочно покинуть территорию страны: в чем причина

Он убежден, первыми, кто окажется под угрозой, будут нацменьшинства. Которые будут решать проблемы с мобилизацией в России.



«Даже у Гитлера не было таких методов»: Армен Чибухчан

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"Это будут армяне, грузины, молдаване, казахи, таджики, узбеки, киргизы – первыми их будут собирать. Это те, кто получил российское гражданство и у них оно двойное. Я призываю все живущие в России нацменьшинства, особенно тех, у кого нет автономного округа, покинули страну", — отмечает Армен Чибухчян.

Далее эксперт добавил, что у этих людей родина, и лучше там зарабатывать на черный хлеб и остаться в живых, чем ждать окончания войны, находясь в РФ. А ситуация с работой в России со временем будет ставить все сложнее.

"Никакие оправдания вас не спасут. Это даже не хулиганское государство. Не знаю, как охарактеризовать это. Если посмотреть в историю, я не думаю, что у Гитлера были такие методы", — отметил аналитик.

Теперь россияне в ловушке, в которой только один выход – идти на войну. И хотя в России врут, что новый закон касается только военного учета, а не мобилизации, вместе с тем, получившие повестку не смогут покинуть пределы страны. А уклонцам запретят управлять транспортными средствами.

"Беспрецедент: или иди на войну, или тебя будут лишать всех прав. Чтобы продолжить жить так, как раньше – пойди на войну, выживи, не вернись в черном пакете. Если пройдешь этот ад, тебе разрешат жить", – резюмировал аналитик.

Российская Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, граждане РФ, подлежащие мобилизации, должны получить повестки. Через сервис госуслуг их будут передавать как в бумажном, так и электронном виде.

Напомним, "Комментарии" писали, в Кремле объяснили – зачем вводят электронные повестки и намекнули, что она придет каждому. Сообщалось, что после получения повестки гражданину РФ будет запрещено уехать из страны.

