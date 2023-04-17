Политический аналитик из США призвал нацменьшинства России срочно покинуть территорию страны: в чем причина

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Белоокая Ира
Он убежден, первыми, кто окажется под угрозой, будут нацменьшинства. Которые будут решать проблемы с мобилизацией в России.
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Далее эксперт добавил, что у этих людей родина, и лучше там зарабатывать на черный хлеб и остаться в живых, чем ждать окончания войны, находясь в РФ. А ситуация с работой в России со временем будет ставить все сложнее.
Теперь россияне в ловушке, в которой только один выход – идти на войну. И хотя в России врут, что новый закон касается только военного учета, а не мобилизации, вместе с тем, получившие повестку не смогут покинуть пределы страны. А уклонцам запретят управлять транспортными средствами.
Российская Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, граждане РФ, подлежащие мобилизации, должны получить повестки. Через сервис госуслуг их будут передавать как в бумажном, так и электронном виде.
Напомним, "Комментарии" писали, в Кремле объяснили – зачем вводят электронные повестки и намекнули, что она придет каждому. Сообщалось, что после получения повестки гражданину РФ будет запрещено уехать из страны.
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