logo

BTC/USD

27443.45

ETH/USD

1573.19

LTC/USD

62.72

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Полицейские улыбались и наблюдали: в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Полицейские улыбались и наблюдали: в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции (ВИДЕО)

Полицейские не вмешивались в противоправные действия, а только улыбались, наблюдая за избиением задержанного в Черновицкой области

сегодня, 19:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:








В соцсетях опубликован видеоролик, о том, как в областном Территориальном центре комплектования Буковины в присутствии наряда полиции избивали задержанного горожанина.

Полицейские улыбались и наблюдали: в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции (ВИДЕО)

В ТЦК избили мужчину на глазах у полиции в Черновицкой области (фото из открытых источников)

Это произошло еще летом прошлого года, но представители правоохранительных органов приобщили видеоролик к возбужденному производству и приступили к проверке, рассказывают представители Черновицкого областного ТЦК.


К слову, на данном видеоролике зафиксированы события от 30 июля прошлого года. По данным камер наблюдения, события происходили примерно в 3:30 ночи.

Мобилизированного в наручниках провели через проходную центра и избивали недалеко от пункта "Черговий". При этом, в кабинете еще был неизвестен в штатском, он головой ударил мужчину.

На видеоролике можно увидеть присутствующих военных, возможно, сотрудников ТЦК. Один из них тоже избивал задержанного жителя города.

Еще неподалеку находились два сотрудника полиции, которые были здесь в качестве наблюдателей, потому что ни один из них не вмешался и не прекратил противоправные действия, они только улыбались, глядя, как избивали задержанного.

После окончания потасовки дежурный дал избитому мужчине бумаги для подписей. Но задержанный снова начал что-то объяснять, не дослушав, участники инцидента снова начали его избивать.

В конце видеоролика сбитый горожанин поставил подпись на документах, поднесенных ему работниками военкомата.

По информации "Суспільного", в городе Черновцы горожанин позвонил в полицию в комендантский час, информируя об издевательствах над животным. Вызов не был подтвержден, проживавшему по адресу вызова горожанину дали указание собрать документы и ехать с нарядом патрульных — в какое место, никто не сказал.

По информации анонимного источника, полицейские привезли горожанина в Черновицкий центр комплектования. В помещении находились трое сотрудников центра и другие люди. При полицейских они, как утверждает источник, совершали физическое и психологическое насилие над жителем города, чтобы он поставил подпись на повестке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военкомате очень жестоко избили мобилизованных мужчин




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/OVKCHUA/posts/pfbid02m6VmQgxk5u715Xx9P8tByuFFGnxzSHQHgV78EVeehurKsmdhijMBcb4gVbvodaBdl
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!