Полицейские улыбались и наблюдали: в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции (ВИДЕО)



















В соцсетях опубликован видеоролик, о том, как в областном Территориальном центре комплектования Буковины в присутствии наряда полиции избивали задержанного горожанина.

В ТЦК избили мужчину на глазах у полиции в Черновицкой области (фото из открытых источников)

Это произошло еще летом прошлого года, но представители правоохранительных органов приобщили видеоролик к возбужденному производству и приступили к проверке, рассказывают представители Черновицкого областного ТЦК.

К слову, на данном видеоролике зафиксированы события от 30 июля прошлого года. По данным камер наблюдения, события происходили примерно в 3:30 ночи.

Мобилизированного в наручниках провели через проходную центра и избивали недалеко от пункта "Черговий". При этом, в кабинете еще был неизвестен в штатском, он головой ударил мужчину.

На видеоролике можно увидеть присутствующих военных, возможно, сотрудников ТЦК. Один из них тоже избивал задержанного жителя города.

Еще неподалеку находились два сотрудника полиции, которые были здесь в качестве наблюдателей, потому что ни один из них не вмешался и не прекратил противоправные действия, они только улыбались, глядя, как избивали задержанного.

После окончания потасовки дежурный дал избитому мужчине бумаги для подписей. Но задержанный снова начал что-то объяснять, не дослушав, участники инцидента снова начали его избивать.

В конце видеоролика сбитый горожанин поставил подпись на документах, поднесенных ему работниками военкомата.

По информации "Суспільного", в городе Черновцы горожанин позвонил в полицию в комендантский час, информируя об издевательствах над животным. Вызов не был подтвержден, проживавшему по адресу вызова горожанину дали указание собрать документы и ехать с нарядом патрульных — в какое место, никто не сказал.

По информации анонимного источника, полицейские привезли горожанина в Черновицкий центр комплектования. В помещении находились трое сотрудников центра и другие люди. При полицейских они, как утверждает источник, совершали физическое и психологическое насилие над жителем города, чтобы он поставил подпись на повестке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в военкомате очень жестоко избили мобилизованных мужчин



