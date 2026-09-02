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Полеты в Россию станут смертельно опасны: миру выдвинули жесткий ультиматум

Андрей Сибига подчеркнул, что из-за усиления российских атак на Украину полеты в воздушном пространстве РФ становятся все более рискованными

2 сентября 2026, 17:00
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Клименко Елена

Украина официально предупредила международное авиационное сообщество о росте рисков для гражданских самолетов в воздушном пространстве России. Киев передал ответное сообщение Международной организации гражданской авиации (ICAO), а также призвал авиакомпании и правительства других государств учитывать опасность полетов над РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Полеты в Россию станут смертельно опасны: миру выдвинули жесткий ультиматум

Фото: из открытых источников

По его словам, Киев официально проинформировал ICAO, что из-за активизации военных действий российское воздушное пространство становится все более опасным для гражданской авиации.  

"Украина официально сообщила ICAO, что российское воздушное пространство опасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех его избегать", — заявил Сибига.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия фактически игнорирует риски, порожденные развязанной ею войной. На фоне усиления российских атак против Украины опасность для авиации в небе над РФ, по его словам, только растет.

Сибига пояснил, что обращение Киева носит прежде превентивный характер. Украина стремится заранее предупредить международных перевозчиков, правительства и авиационные структуры о потенциальных угрозах.  

"Это наше ответственное постановление сообщить ICAO и все авиакомпании, а также правительства о необходимости осторожности — даже если Россия отказывается выполнять свою ответственность по информированию их. Мы стремимся предотвратить непреднамеренные инциденты", — подчеркнул министр.

В то же время Сибига напомнил, что Украина продолжает реализовывать право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.  

"Война возвращается домой в Россию", — резюмировал глава МИД.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что во время российской атаки на Киев 2 сентября один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате ударов в столице также получили повреждения медицинское и учебное заведения. Известно о семи пострадавших. О последствиях обстрелов сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.



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