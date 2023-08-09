Покушение на Зеленского: в Госдепе сделали заявление

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Кравцев Сергей
США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет "Укринформ".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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Он сообщил, что в Белом доме видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Николаевскую область, однако оставляют в компетенции украинской стороны комментировать детали инцидента.
Отметим, 27 июля Зеленский посещал Николаевскую область, в частности он был в городе Очаков. 7 августа СБУ сообщила, что задержала российскую агентку, пытавшуюся узнать маршрут президента, чтобы устроить на нем ракетный обстрел.
СБУ заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности злоумышленницы и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Ігор
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Майже як на Гітлера, кожного місяця замах.