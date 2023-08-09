Покушение на Зеленского: в Госдепе сделали заявление

США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени", — отметил Миллер.

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Он сообщил, что в Белом доме видели сообщения о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Николаевскую область, однако оставляют в компетенции украинской стороны комментировать детали инцидента.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", — добавил Миллер.

Отметим, 27 июля Зеленский посещал Николаевскую область, в частности он был в городе Очаков. 7 августа СБУ сообщила, что задержала российскую агентку, пытавшуюся узнать маршрут президента, чтобы устроить на нем ракетный обстрел.

СБУ заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности злоумышленницы и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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