Покушение на Зеленского: что заявили в США

Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского. Группа также планировала ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", на эту информацию отреагировали в Соединенных Штатах Америки. В частности, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что это свидетельствует об аморальности путинского режима.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Очевидно, что это говорит только об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", – подчеркнул он.

Отметим, как отметили в пресс-службе СБУ, в агентурную сеть ФСБ входили два полковника УГО, которые передавали секретную информацию террористической России. Кроме того, по информации спецслужб, представители этой агентурной сети занимались поиском исполнителей среди военных, непосредственно приближенных к охране Президента. Якобы эти люди должны были взять президента в заложники, а затем и убить его.

Кроме того, как отметили в спецслужбах, враги планировали убить Буданова перед Пасхой. Планировалось, что агент ФСБ будет следить за помещением, в котором должен находиться глава разведки. Затем, по переданным им координатам, планировали нанести ракетный удар, далее атаковать с помощью дронов людей, которые останутся на месте атаки. А после этого нанести еще один ракетный удар, чтобы уничтожить следы применения вражеского беспилотника.

Как утверждают в спецслужбах, завербованный ФСБ работник УГО лично привез исполнителю FPV-дроны, а также заряды в РПГ-7 и противопехотные мины МОН-90.

Подчеркивается, что Служба безопасности зафиксировала как поездки полковника УГО за беспилотниками и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговор потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.



